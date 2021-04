PRIMO QUARTO: Clarke parte forte con due punti e l’assist per Maganza. Lo segue Contento per lo 0-6 di partenza mentre Ferrara aspetta oltre due minuti prima di segnare grazie alla bella linea di fondo guadagnata da Panni. Sono decisamente troppe le perse in casa Top Secret e coach Leka vuole subito parlarci su prima che la situazione peggiori ulteriormente (2-8 al 3′). C’è un po’ di tensione tra le fila estensi ma Baldassarre e Vencato ricuciono fino al -1, ed è poi Hasbrouck con una buona dose di fortuna a completare la rimonta (13-12 al 7′). I gialloneri però replicano alla grande con la tripla di Maganza e il gioco da tre punti completato da Di Donato che vale il nuovo +6, mentre Ferrara resta in affanno ma si aggrappa ad Hasbrouck chiudendo il quarto sul 19-22.

SECONDO QUARTO: Ancora la guardia americana la fa da padrone armando la mano di Pacher dalla distanza per poi recuperare palla e segnare la tripla del +3. Anche Pacher guadagna fiducia in attacco mentre dall’altra parte coach Bechi riceve buone risposte dalla ‘classe operaia’ formata da Ikangi ed Antelli (28-26 al 13′). Il duello tra Hasbrouck e San Severo prosegue: l’americano sembra davvero in giornata ma dall’altra parte la velocità di Contento ed Antelli è efficacissima e la Top Secret concede diversi canestri facili in area (34-32 al 15′). L’equilbrio rimane ma l’inerzia resta dalla parte di San Severo che trova canestri anche difficili con Clarke e Contento riportandosi sul +4, Ferrara invece continua a perdere troppi palloni ed a concedere tantissimo nel pitturato. Pacher e Vencato tornano a segnare ed il primo tempo si chiude con altri due canestri molto complessi da parte degli esterni di San Severo che fiano il punteggio sul 43-48.

TERZO QUARTO: Tre punti di Pacher e quattro di Ikangi aprono il quarto. Addirittura Ogide da tre va per il +9 ed a lui replica Vencato ma, in generale, San Severo non sembra assolutamente aver perso ritmo (53-57 al 13′). Due triple di Baldassarre ridanno energia ai biancoazzurri che difendono forte sui giochi a due avversari e centrano il pari a quota 59 con Pacher dall’arco. Coach Bechi chiama timeout ma arriva la quarta tripla consecutiva ferrarese con Panni in uscita da blocchi, segna Mortellaro dall’altra parte, e sul ribaltamento il ‘Baldassarre show’ prosegue con l’ennesima tripla a bersaglio (67-61 al 27′). La tripla di Antelli rida’ poi ossigeno a San Severo ed in campo l’intensità sale a dismisura e la Top Secret con autorità chiude avanti per 69-66.

ULTIMO QUARTO: La difesa ospite sale di tono e Ferrara non trova tiri puliti, arrivando al contempo già il bonus. Ogide ed Antelli pareggiano mentre tra le fila estensi è Hasbrouck a trovare il canestro dall’arco (72-71 al 33′). Coach Leka inserisce Zampini e il giovane playmaker segna subendo fallo. L’inerzia torna dalla parte dei padroni di casa che forzano una brutta persa agli avversari. Coach Bechi chiama timeout ed arrivano in serie le triple di Zampini e Clarke, con le squadre che restano ad un solo possesso di distanza. Hasbrouck segna il +4 dalla media ma Ikangi e Clarke da tre rispondono con l’ennesimo ribaltone della partita. Dopo il timeout di coach Leka si susseguono i canestri di Hasbrouck, Ikangi e Zampini (con fallo subìto) da sotto (85-84 al 37′). Altri canestri arrivano da Pacher che schiaccia prepotentemente e Clarke ancora da tre per il +1 S. Severo. Baldassarre e Clarke nonn smettono di segnare e la partita resta magnifica (91-90 al 39′). L’Allianz perde però un pallone pesante ad un minuto dal termine: Zampini si butta dentro alzando la parabola senza sbagliare, dall’altra parte Ogide sbaglia da tre e la partita viene chiusa da Pacher che non sbaglia dall’angolo.

Top Secret Ferrara – Allianz Pazienza Cestistica San Severo 98-92 (19-22, 24-26, 26-18, 29-26)

Top Secret Ferrara: A.j. Pacher 23 (4/6, 4/6), Kenny Hasbrouck 23 (6/8, 2/6), Patrick Baldassarre 19 (4/4, 3/5), Federico Zampini 12 (3/4, 1/2), Luca Vencato 11 (3/5, 1/3), Alessandro Panni 7 (2/2, 1/2), Tommaso Fantoni 3 (1/5, 0/0), Nicolò Dellosto 0 (0/2, 0/1), Beniamino Basso 0 (0/0, 0/0), Pietro Ugolini 0 (0/0, 0/0), Alessio Petrolati 0 (0/0, 0/0), Niccolò Filoni 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 16 / 22 – Rimbalzi: 27 6 + 21 (A.j. Pacher, Patrick Baldassarre, Tommaso Fantoni 5) – Assist: 25 (Luca Vencato 8).



Allianz Pazienza Cestistica San Severo: Rotnei Clarke 27 (8/11, 3/5), Marco Contento 13 (3/3, 1/1), Andy Ogide 13 (3/5, 1/5), Iris Ikangi 13 (4/7, 1/3), Marco Maganza 9 (4/6, 0/1), Michele Antelli 7 (2/6, 1/2), Emidio Di donato 6 (1/1, 1/2), Chris Mortellaro 4 (2/3, 0/0), Simone Angelucci 0 (0/0, 0/0), Michele Guida 0 (0/0, 0/0), Goce Petrushevski 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 14 / 20 – Rimbalzi: 27 4 + 23 (Marco Maganza 7) – Assist: 21 (Marco Maganza 6).