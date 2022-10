Finale caldo al Paladozza: la Fortitudo Bologna batte una mai doma Chiusi e trova la terza vittoria consecutiva in campionato

Una partita dal finale caldo vede la Fortitudo Bologna vicnere davanti al proprio pubblico per 71-67 . Una mai doma Chiusi lotta fino alla fine ma non riesce a spuntarla contro una Effe sempre in partita, che concede qualcosa di troppo nel finale di quarto ma riesce a portare a casa la terza vittoria di fila in campionato.

Primo quarto di equilibrio tra le due squadre con la Effe sotto 16-18. La Effe, dopo una partenza in sordina, trova la strada per restare attaccata a Chiusi con un ottimo Barbante da 4 pt. Per gli ospiti, Medford e Bolpin (rispettivamente 5 e 10 pt) i migliori.

Ad inizio secondo quarto Chiusi prova una mini fuga portandosi avanti 16-21; la Effe recupera e a sua volta completa rimonta e sorpasso portandosi sul 30-24. Chiusi si affida alle triple di Bolpin e Medford per accorciare le distanze e ad 1’ dalla fine il risultato dice 34-32 per la Fortitudo con la conseguente chiusura del quarto. Cucci e Aradori i migliori per la Effe; i soliti Bolpine Mefdorf per Chiusi. Da segnalare l’esordio in stagione per la Fortitudo di Biordi.

Nel terzo quarto la Effe trova un vantaggio considerevole portandosi sul 41-34; alcune disattenzioni riportano Chiusi in partita e nuovamente sotto sul 41-40. Un Fantinelli più incisivo contribuisce a portare la Effe avanti sul 48-43 a 2’ dalla fine, con Chiusi che riporta sul parquet Medford (precedente uscito per un po’ di riposo). I liberi di Cucci e i due punti finali di Barbante chiudono il quarto sul 52-47 per la Fortitudo Bologna.

Nell’ultimo quarto gli animi si scaldano: l’antisportivo fischiato a Italiano dice 54-51 per la Fortitudo che accusa un attimo il colpo e vede Chiusi passare avanti sul 54-58. La squadra di Dalmonte recupera lucidità e la tripla di Thornton riporta la Effe avanti sul 62-58. Chiusi non molla e a 20’’ dalla fine Medford trova il nuovo -3 che porta Chiusi sul 69-66. Le due squadre, in bonus, cominciano rispettivamente a commettere fallo e ad andare lunetta: il finale recita 71-67 per la Fortitudo Bologna.

MVP BASKETINSIDE: Valerio Cucci

Fortitudo Kigili Bologna: Biordi 0, Thornton 13, Aradori 12, Barbante 10, Panni 3, Paci 4, Fantinelli 9, Italiano 2, Cucci 13, Davis 5, Bonfiglioli NE, Natalino NE

San Giobbe Chiusi: Candotto NE, Van Eyck 6, Medford 24, Bolpin 20, Braccagni 0, Porfilio 0, Martini 9, Donzelli 4, Bozzetto 4, Raffaelli 0, Lazzeri 0, Possamai 0