Finale da dimenticare per Mantova: con la Stella Azzurra Roma il primo KO nel girone Salvezza

La Staff Mantova incassa una sconfitta dolorosa in trasferta con la Stella Azzurra Roma. Dopo 35’ tiratissimi, gli Stings si sciolgono negli ultimi cinque minuti e cedono 87-70.

La Stella Azzurra parte meglio tenendo alto il ritmo e concedendo poche occasioni alla Staff. A fare la differenza è l’ex Stings Matteo Ferrara (140 presenze in maglia virgiliana) che sigla 8 punti nel solo primo quarto. A trascinare i capitolini è anche Wilson, con la Stella Azzurra che dopo quattro minuti è avanti 13-5. Veronesi dalla lunga distanza dà la scossa a Mantova che si riavvicina a due possessi di distacco. I biancorossi, però, non riescono a creare un vero break per ridurre ulteriormente il distacco e la squadra di coach Bechi ne approfitta toccando il +10. Nel finale di quarto, Criconia ci mette una pezza con un 4/4 ai liberi, ma al 10’ il tabellone indica 28-19 per i padroni di casa.

La musica cambia nel secondo quarto, con Sherrill che sale subito in cattedra mettendo a referto un parziale personale di 8 punti e mettendo gli Stings a -2. La Staff mostra un atteggiamento diverso su entrambi i lati del campo e non perde fiducia neanche di fronte alle sortite offensive di Wilson, Innocenti e Campani. La Stella Azzurra torna a +6 (39-33 al 16’), ma Mantova non demorde e sigla un contro parziale di 7-0 chiuso dalla bomba di Janelidze che vale il primo vantaggio della partita per la Staff. Dopo il timeout di coach Bechi, Campani rimette avanti Roma, poi c’è la risposta di Ross e l’azione personale di Giachetti (altro ex biancorosso dell’incontro insieme a Rullo) che chiudono i primi 20 minuti sul 43-43.

La gara resta sui binari dell’equilibrio anche nel terzo quarto. In avvio di ripresa, la Stella Azzurra passa subito in vantaggio, ma la replica mantovana non tarda ad arrivare con un ispirato Ross. La bomba di Veronesi riporta avanti Mantova sul 49-51, con la risposta della Stella Azzurra che porta la firma dell’esperto Giachetti. Si apre, quindi, una fase di stallo della partita, che viene risolta dai tre punti di Ross. In questo momento, gli Stings sembrano avere il controllo dell’incontro, ma non riescono ad allungare sugli avversari. La Stella Azzurra non smette di crederci e sulla sirena arriva la penetrazione con sorpasso di Wilson. 63-62 al 30’.

All’inizio dell’ultimo quarto arriva la reazione di rabbia della Staff che con Veronesi e Janelidze riprende la leadership della partita. Roma pareggia immediatamente, con Mantova che s’inceppa improvvisamente in attacco. La tripla di Wilson dà il +5 alla Stella Azzurra (73-68 al 36’) e sembra spezzare le gambe agli Stings. Il timeout di coach Zanco non risolve le cose, coi virgiliani che staccano completamente la spina non riuscendo più a segnare e incassando un pesante -17 finale.

Mantova tornerà in campo domenica 16 alle 18 alla Grana Padano Arena per il derby con la Juvi Cremona.

Coach Zanco: “Per prima cosa, ci tengo a chiedere scusa a tutta la società e ai tifosi per la nostra prestazione, soprattutto per quanto visto nel finale. Bisogna avere un’altra mentalità, sappiamo che ogni gara può valere tanto e non è sicuramente questo il modo di giocare sfide di questo tipo, soprattutto in trasferta.

Anche all’inizio non siamo partiti bene, poi siamo stati bravi a recuperare e a passare in vantaggio. La difesa aggressiva di Roma ci ha messo in difficoltà, ma non è accettabile perdere la testa così e iniziare a giocare ognuno per conto suo. Da parte nostra deve esserci tanto rammarico, c’è bisogno di rimboccarsi le maniche il prima possibile e capire che la vittoria con Monferrato non può bastare. Dobbiamo cambiare il nostro approccio mentale”.

Riccardo Cortese: “E’ stata una gara molto intensa e sporca. Nel primo quarto abbiamo concesso troppi canestri facili, soprattutto in transizione, una delle armi principali della Stella Azzurra. Poi abbiamo preso le misure dei nostri avversari, ma nell’ultimo quarto ci siamo innervositi troppo con noi stessi e con gli arbitri. Questo crollo ci è costato una sconfitta pesante e con un passivo forse troppo largo. Dobbiamo ritrovare tranquillità, siamo consapevoli che ci aspettano partite difficili come quelle di stasera”.

E-Gap Stella Azzurra Roma – Staff Mantova 87-70 (28-19; 43-43; 63-62)

E-Gap Stella Azzurra Roma: Nikolic 11, Innocenti 3, Givens 10, Wilson 26, Giachetti 19, Ferrara 8, Pugliatti, Fresno, Rullo, Campani 10, Visintin, Salvioni ne. Coach: Bechi.

Staff Mantova: Iannuzzi 8, Criconia 5, Ross 20, Cortese 3, Sherrill 12, Janelidze 7, Calzavara 2, Veronesi 13, Vukobrat ne, Lo ne. Coach: Zanco.

Arbitri: Vita, Terranova e Attard

Note: Tiri da 2 punti (Roma 25/40 e Mantova 14/30), Tiri da 3 (5/17 e 10/26), Tiri liberi (22/27 e 12/18), Rimbalzi (30 e 34), Palle recuperate (10 e 2), Palle perse (8 e 15), Assist (6 e 6)

