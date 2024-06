FINALE G1 -Una Trieste cinica e gagliarda sbanca il PalaDesio, Cantù va al tappeto

Con un break letale di 15-3 nel quarto e decisivo parziale, Trieste sbanca con merito il PalaDesio portandosi 1-0 nella serie. Una partita che la formazione ospite ha dominato per due quarti, prima del ritorno prepotente di Cantù nel terzo quarto. Quarta frazione con la squadra di Cagnardi che mette la testa avanti ma non basta: Trieste, spinta da Filloy, è cinica e letale prendendosi così il primo punto nella serie.

Cantù: Hickey, Bucarelli, Nikolic, Baldi Rossi, Young

Trieste: Ruzzier, Brooks, Reyer, Candussi, Vildera



CRONACA – E’ Ruzzier il primo a sbloccare il punteggio di gioco. Cantù risponde subito con tre punti di Bucarelli e la schiacciata di Nikolic per il 5-2. Brooks e Vildera firmano il nuovo vantaggio ospite, con Reyes che insacca il 7-11 a tabellone. Cantù sbanda in difesa e Ruzzier punisce con il massimo vantaggio sul più sei. Si mette in evidenza anche Menalo, che appena entrato inchioda tutto solo l’11-17 che obbliga al timeout Cagnardi. Al rientro immediato contro break di 4-0 canturino, per il 15-17. Trieste però ritrova subito la via giusta e con Candussi infila la tripla del 15-23 per il nuovo allungo. L’ultimo sussulto è ancora biancorosso, con Menalo che firma il 15-25 al decimo. La seconda frazione si apre con una tripla di Hickey, con l’americano di Cantù che si ripete poco dopo con il 21-27. Anche Filloy colpisce dalla lunga distanza, poi ancora Candussi da sotto ed è nuovamente fuga ospite sul 21-32. Bucarelli prova a suonare la carica per i lombardi (24-36), ma Reyes risponde con la stessa moneta per il 24-39 al quindicesimo. Vildera continua a dominare sotto canestro (24-41), con Trieste padrona del campo. Cantù prova a limitare i danni, ma gli ospiti restano comunque in controllo sul 32-46 con la tripla di Ferrero. Un primo tempo che denota i molti problemi difensivi della squadra di Cagnardi e un dato decisamente curioso: Trieste avanti di quattordici lunghezze senza aver mai tirato tiri liberi. Al rientro in campo Young riporta a meno undici i lombardi, con Christian obbligato al timeout dopo soli due minuti. I liberi di Nikolic riducono ulteriormente il passivo (37-46), Hickey in contropiede fa meno sette con i decibel del PalaDesio che si alzano prepotentemente. Trieste non fa più canestro e Nikolic punisce con lo schiaccione del 41-46. A fermare il digiuno ospite è il solito Vildera, ma Young in lunetta tiene in scia i brianzoli sul 43-48. Filloy dall’arco s’inventa una magia (43-51), ma Baldi Rossi prima e Moraschini poi accorciano ulteriormente sul 47-51. Continua il calvario ospite e Cantù finalizza l’inseguimento con Bucarelli e Hickey che firmano il sorpasso sul 52-51 con un clamoroso parziale di 20-5. Filloy firma il nuovo controsorpasso (52-53), poi Brooks ruba palla e in contropiede schiaccia il nuovo più tre. Al trentesimo è 52-55. Ultimo quarto che si apre con la tripla del pareggio firmata da Nikolic, poi sale in cattedra Hickey che riporta i lombardi davanti sul 58-55. Torna a farsi vedere Reyes (58-58), con l’equilibrio a farla da padrone. Vildera colpisce ancora da sotto, Filloy da tre punti e in un amen è nuovo allungo ospite sul 58-63. Reyes con una magia trova un 2+1 ed è nuovo allungo biancorosso sul 58-66. Cagnardi ributta nella mischia Young, che infila subito una tripla che rianima il PalaDesio sul 61-66, a 3’25” dal termine. Reyes in lunetta e un gran canestro di Brooks ricacciano indietro la formazione di casa, sul 61-70 a due minuti dal termine. Il finale serve solo a decretare il punteggio. Trieste vince 65-72



MVP BASKETINSIDE.COM: FILLOY

ACQUA SAN BERNARDO CANTÙ – PALLACANESTRO TRIESTE 65 – 72

Acqua San Bernardo Cantù: Baldi Rossi 8, Berdini ne, Del Cadia ne, Nikolic 11, Tarallo ne, Bucarelli 12, Hickey 16, Burns 3, Moraschini 4, Young 11, Tosetti ne, Cesana. Allenatore: D. Cagnardi. Assistenti: M. Costacurta, T. Sacchetti.

Pallacanestro Trieste:Bossi, Filloy 11, Reyes 19, Deangeli, Ruzzier 11, Camporeale ne, Candussi 7, Vildera 10, Ferrero 3, Menalo 4, Brooks 7. Allenatore: J. Christian. Assistenti: M. Carretto, F. Nanni, N. Schlitzer.

Parziali: 15-25 /17-21 / 20-9 / 13-17

Progressivi: 15-25 / 32-46 / 52-55 / 65-72

Arbitri: M. Vita, V. Salustri, F. Ferretti.