FINALE G2 – Lotta e tenacia regalano a Trapani il 2-0 su una generosa Fortitudo Bologna

Una vera partita da playoff, dura, sporca e cattiva, con Bologna capace di tenere testa agli squali granata per tutti i 40 minuti, allungando anche in doppia cifra, ma finendo per essere risucchiati nel finale dal ritorno e la voglia dei granata, che in finale testa a testa e incadescente hanno la meglio per 72-70 e volano 2-0 nella serie. La serie A è ad un passo, ma adesso si va Bologna venerdi per gara 3

Trapani Shark – Fortitudo Bologna: 72-70 (18-28, 38-41, 52-52 )

Trapani Shark: Gentile 5, Horton 6, Alibegovic 17, Mollura 5, Marini 13, Imbrò 3, Mobio 4, Notae 19

Fortitudo Bologna: Ogden 16, Bolpin 10, Freeman 19, Fantinelli 7, Taflaj 5, Morgillo 4, Sergio 2, Panni 3, Conti 4

Atmosfera elettrica al Palashark per gara 2 della finale argento di A2 tra Trapani e Fortitudo Bologna. I Padroni di casa, avanti nella serie 1-0, puntano al bis e magari a non tornare più tra le mura amiche per questa stagione. Bologna dal canto suo, spera di non ripetere gli errori di sabato sera, trovare un Notae meno ispirato e provare a piazzare la zampata del pareggio, nonostante purtroppo l’assenza pesantissima di Aradori, che ha chiuso anzitempo la sua serie finale per una lesione al tendine d’achille propio in gara 1. Trapani parte con Gentile e Mollura subito in quintetto, mentre Bologna resta fedele ai suoi uomini cardine, capaci stavolta di partite bene. Freeman e Ogden si mettono subito in prorpio con 4 punti a testa, e con l’aiuto della tripla di Conti, vanno avanti 5-11 al 3′. Alibegovic accende la luce accorciando da solo sul -2, ma la tripla di Bolpin fissa il punteggio al 5′ sul 9-14. Bologna ha più energia e pazienza, trovando le scelte giuste e precise e scappando ancora con i suoi due americani sul 11-20 al 7′. Trapani stenta a decollare, Diana lancia imbrò e Marini, mentre Bologna cavalca l’onda del buon momento, volando per la prima volta sulla doppia cifra di margine sul 12-23 ad 1 minuto dalla prima sirena. Trapani racimola solo qualche libero, mentre Bolpin con un gioco da 3 punti fissa il punteggio del primo quarto sul 18-28.

Alla ripresa del gioco Mobio prova a dare una scossa ai suoi, in primis a Notae, che inizia a sporcare il suo referto riscaldando la mano con 5 punti in serie per avvicinarsi 25-29 al 12′, con il conseguente timeout di Caja. La sfida si assottiglia sopratutto verso il piano fisico, con contatti e falli che montano in serie da entrambe le parti a discapito dei canestri. Morgillo però trova la via , a cui aggiunge anche una tripla preziosa 5 punti totali importanti al 15′ minuto per riportare in quota i suoi 27-36. Trapani fatica a sfondare la linea ospite, raccogliendo ancora solo liberi, con Alibegovic e Notae, mentre Panni infila la tripla del 29-39 a 3 minuti dal riposo lungo. Trapani prova a restare aggangiata mentre il clima si infiamma con qualche chiamata arbitrale al limite , che innervosisce pubblico e giocatori. Gentile ruba palla a Bolpin e va a segnare il 35-39 a 30 secondi dal termine, prima del guizzo di Freeman pe risalire a + 6 con 10 secondi ancora da giocare. A far esplodere il Palashark ci pensa ancora Gentile, che infila la sua prima tripla di serata propio sulla sirena, per fissare il punteggio sul 38-41 e mandare tutti a prendere un pò d’ossigeno.

Si torna in campo con il botta e risposta tra Freeman e Horton con entrambe le formazioni pronti ai raddoppi e agli scontri fisici. Caja va su tutte le furie ai 2 falli in serie di Ogden che sale a 4, e incassa anche un tecnico che Mollura concretizza con 2 liberi preziosi e un nuovo possesso granata, poi non concretizzato. Bologna resta a + 3 sul 43-46 per oltre 2 minuti, con una serie di attacchi falliti da entrambi i fronti, fino alla tripla di Taflaj al 25′ per il nuovo +6 ospite. La tripla di Notae ridà fiato al PalaShark, con il n.1 granata che poco dopo fa 2/2 ai liberi a 3 minuti esatti dalla terza sirena riportando i suoi sul 49-51. Tanta adrenalina, tanti falli, pochi canestri ma quello del primo sorpasso locale arriva al 28′, ancora dalla distanza da parte di Marini, che vale il 52-51, facendo esplodere il PalaShark. Gli errori e le palle perse si sprecano, l’agonismo è alle stelle, trascinando anche tanti errori. La Fortitudo prova a riorganizzarsi affidandosi a Freeman, capace però di fare 1/2 dalla lunetta e impattare a quota 52 nei secondi finali che chiudo il parziale in parità.

Si torna in campo con Ogden ancora in panca gravato da 4 falli e tanto agonismo. Freeman riporta avanti i suoi, ma la prima tripla di Imbro lo spegne sul nascere. Anche Fantinelli prova a partecipare e dare una spinta ai suoi, ma la risposta di Marini è immediata, con Trapani avanti 57-56 al 32′. Caja chiama timeout e rimette nell mischia Ogden, che ripaga subito con assist e pressione per i punti di Freeman e il 2+1 di Bolpin, per poi mettersi in proprio e rilanciare Bologna con un break di 7-0 e ribaltare sul 57-63 per Bologna al 34′. Diana corre ai ripari richiamando i suoi all’ordine, che rispondono alla grande con il 5-0 firmato Alibegovic e Marini dalla distanza per il 62-63 al 35′. La tensione sale a mille e ogni pallone adesso è un macigno. Fantinelli ritrova il +3, ma il tap-in di Alibegovic è immediato. 64-65 il punteggio a 2 minuti dal termine in una bolgia assoluta con un finale davvero incandesente. La buona stella di Notae ripiomba sul n.1 granata, con una tripla di rimbalzo sul primo ferro e, (dopo l’errore di Freeman), un sottomano magico per scappare 69-65. Taflaj con un rimbalzo in attacco d’oro accorcia 69-67 a 1 minuto dal termine. Due liberi pesanti per Ogden, che trasforma e rimette tutto in parita sul 69-69 a 41 secondi dal termine. Palla in mano e clmorosamente ancora senza ancora le squadre in bonus, Notae trova un preghiria dalla distanza e sopratutto il fallo di Taflaj per 3 liberi di platino, che l’americano di Trapani trasforma tutti e tre in un tripudio di festa per il 72-69 a 10 secondi dalla fine. Il fallo in attacco di Bolpin a 8 dalla fine sembra la pietra tombale del match, ma l’incredibile palla persa di Notae rida un’ultima chanche a Bologna, che incassa il fallo e va in lunetta con Bolpin, a 2 secondi dalal fine. Ma il n.9 felsineo sbaglia il primo, finedo per condannare i suoi alla resa sul definitvo 72-70