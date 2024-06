FINALE G2 – Reyes fa il marziano, notte fonda per Cantù: Trieste va sul 2-0

Trascinata da un Reyes irreale da 32 punti e dominando a rimbalzo (31-43, di cui 16!!! offensivi), Trieste sbanca ancora il PalaDesio e si porta sul 2-0 nella serie. Vince e convince la formazione di coach Christian, protagonista dell’ennesima solida prestazione dei suoi playoff. Salgono infatti a ben 8 i successi dei giuliani in questa post season. Per Cantù ancora fatale un brutto avvio (12-24 al 10′), poi un gran ritorno ma nel finale gli ospiti hanno legittimato quanto fatto durante tutta la gara (i lombardi avanti solo una volta in tutta la partita) chiudendo i conti con il duo Reyes-Candussi.

Cantù: Hickey, Bucarelli, Nikolic, Baldi Rossi, Young

Trieste: Ruzzier, Brooks, Reyes, Candussi, Vildera



CRONACA – E’ Ruzzier da tre punti ad aprire la contesa. Bucarelli sblocca i canturini, ma Trieste trova con continuità Vildera allungando sul 4-9. Brooks insacca da tre punti, obbligando coach Cagnardi al timeout immediato sul punteggio di 4-12. Brooks anche al rientro non si ferma e propizia la doppia cifra di margine, poco prima di commettere il suo secondo fallo personale che lo porta subito in panchina. Hickey sblocca i canturini, ma l’inerzia è tutta ospite con Reyes e Menalo a firmare il 6-19. Due contropiedi di Hickey rimettono in scia l’Acqua S.Bernardo, con il timeout chiamato da Christian. Tanto basta ai biancorossi per ritrovare la retta via, con Reyes che infila la tripla del 10-22. Cantù sbanda, Menalo fa più quattrordici mentre l’ultimo sussulto è Nikolic che a fil di sirena inchioda il 12-24. La seconda frazione si apre con una tripla di Candussi, replicata dall’alley oop finalizzato da Young per il 14-27. Moraschini sale in cattedra dalla lunga distanza (19-31), mentre Nikolic da sotto converte il meno dieci. E’ il numero ventiquattro a prendersi la squadra sulle spalle, con due canestri infila che rianimano il PalaDesio (25-31) costringendo Triesta al minuto di sospensione. Una magia di Brooks sblocca gli ospiti, ma Cesana dall’arco tiene a contatto le formazioni sul 30-35. Ruzzier da una parte e Baldi Rossi dall’altra sigillano il 35-39 all’intervallo. Dopo la pausa lunga è Baldi Rossi a suonare la carica, a segno con la tripla del meno due. Reyes risponde con la stessa moneta (39-44), con il numero sette biancorosso che si allontana nuovamente i suoi compagni sul 41-50 sfruttando il fallo antisportivo di Baldi Rossi. Bucarelli dall’angolo riporta a due possessi il divario, ma Vildera con un gran tap in schiacciato infila il 44-52. Si sveglia Bucarelli, prima con una tripla poi con un 2+1 ricucendo lo strappo sul 50-53. Filloy però si sblocca dalla distanza ricacciando i lombardi a meno sei poi è il turno di Brooks con una magia che vale il 52-58. Cantù però riduce il passivo dalla lunetta e al trentesimo il punteggio è 56-58. Gli ultimi dieci minuti si aprono con la tripla di Hickey, che regala il primo vantaggio interno. Reyes fa però il fenomeno e risponde dall’arco con il 59-61.Baldi Rossi impatta a quota 61, con i decibel del PalaDesio che crescono prepotentemente. Ci pensa però Reyes con un altro capolavoro dall’arco a far scendere il rumore assordante del tifo canturino. Vildera insacca il 61-66, ma Young schiaccia il 63-66 che tiene incollate le due squadre. Hickey fa meno uno e il PalaDesio torna prepotentemente a farsi sentire. Candussi colpisce da tre punti (65-69), Young risponde con il gancio spalle a canestro per il 67-69 a quattro minuti dal termine. Botta e risposta Reyes-Moraschini, con il punteggio che sale sul 70-71. Filloy trova un gran canestro, ma Moraschini in lunetta fa di nuovo meno uno sul 72-73. Reyes scrive 30 alla voce tabellino personale (72-75), ma Moraschini dalla lunetta risponde presente con il 73-75 a meno di due minuti dal termine. Brooks perde palla, Bucarelli non punisce e Reyes torna a fare il fenomeno inventandosi il 73-77. Cantù non ne ha più e neanche il timeout di Cagnardi ridà idee ai brianzoli che al rientro non trovano la via del canestro mentre Candussi da tre punti scrive la parola fine. Trieste sbanca Desio 73-83.



MVP BASKETINSIDE.COM: Reyes

ACQUA S.BERNARDO CANTÙ – PALLACANESTRO TRIESTE 73 – 83 (12-24, 23-15, 21-19, 17-25)

Acqua S.Bernardo Cantù: Baldi Rossi 12, Berdini, Del Cadia N.E., Nikolic 10, Tarallo N.E., Bucarelli 11, Hickey 14, Burns 2, Moraschini 13, Young 8, Tosetti N.E., Cesana 3.

Pallacanestro Trieste: Bossi, Filloy 5, Reyes 32, Deangeli 4, Ruzzier 10, Camporeale N.E, Candussi 11, Vildera 6, Ferrero, Menalo 5, Brooks 10.