FINALE G3 – Bolpin mattatore, la Fortitudo Bologna forza Trapani a gara 4

Gara 3 della Finale Play-off di A2, Tabellone Argento. A Bologna, sotto 2-0, i padroni di casa tenteranno in ogni modo di mantenere vivo il sogno promozione, dopo i due match persi a Trapani, l’ultimo al fotofinish. Shark, di contro, che vogliono raggiungere la A già stasera. Nei roster, sempre fuori per la Fortitudo Aradori, recupera però Ogden, mentre sul fronte Trapani rimangono fuori dai convocati Renzi e Rodriguez.

1° quarto: Bologna parte con Fantinelli, Bolpin, Conti, Ogden e Freeman; lo starting five di Trapani invece è Notae, Gentile, Mollura, Horton e Alibegovic. Subito tripla di Bolpin. Cui risponde Alibegovic dal mid range (3-2). 10-2 con la cinque punti di Conti. Time out Trapani dopo 3’. Brutta botta alla caviglia per Gentile. Trapani non segna, Bolpin col gioco da tre punti fa volare la F (13-2). 13-5 con la bomba di Notae. Imbrò su assist di Horton per il -6 (13-7 dopo 5’). Mollura a quota 2 falli. Bolpin tira troppo solo, e per lui è la terza dai 6.75. 16-7 dopo 6’. Nel frattempo, qualche birra vola sul parquet ed è gioco fermo. Trapani in area trova il muro della Fortitudo che in attacco trova triple da tutti, Taflaj compreso. 19-9 dopo 9’. Bolpin è già in doppia cifra, godendo di troppa libertà, 25-11 alla fine del periodo, con la tripla sull’ultimo possesso di Fantinelli, la sesta di squadra.

2° quarto: Pullazi con cinque punti cerca di scuotere i suoi (27-16). La Fortitudo utilizza al minimo la panchina. Rientra Gentile. Bologna sporca le percentuali ma tiene in difesa. Il 27-16 permane a lungo, fino al 15’. Trapani non sfrutta diversi attacchi per ricucire. Dunk di Freeman a sbloccare il punteggio. 29-19 con due liberi di Notae. 31-19 al 18’, il parziale del periodo recita 6-8, con difese a prevalere sugli attacchi. Tripla di Imbrò, è 31-23. 34-26 con un’altra tripla di Notae. Si chiudono i primi 20’.

3° quarto: Si rientra dagli spogliatoi. Subito Horton in tap-in, 34-28. Bolpin risponde, con 4 punti, on fire. Alibegovic dai 6.75 (38-31). Gli attacchi riprendono vigore (42-33 al 23’). Trapani è 5/23 da tre, e fa fatica a rientrare pienamente. Per tre minuti si riprende a non segnare dal campo per entrambe. Marini tenta di attaccare l’area e guadagna quattro liberi (42-35 al 27’). Bolpin già al massimo realizzativo in stagione (22). 46-37, con i granata che si bloccano nuovamente in fase offensiva. 46-40 con la bomba di Imbrò. Alibegovic per il -5 (48-43) da 9 metri. Siamo al 30’.

4° quarto: Ultimi 10’. Alibegovic per il -3. Ma Fantinelli risponde dal post basso. Trapani, sul -5, forza due triple. Conti in contropiede per il +7 (52-45). Time out Diana. Due liberi per Horton su rimbalzo d’attacco. Morgillo dalla media tiene i suoi sul +7. 54-49 con Horton to Alibegovic. Ma Panni fa male da tre, 57-49 al 35’. 57-51 con Notae in bello stile. Ogden lucra due liberi sulla virata per il tiro ma ne realizza uno (58-51). Trapani spreca due triple, e diversi possessi, per il -2 ma tiene duro in difesa (58-53 al 38’). Non si segna più. Alibegovic per il -2 (58-56). Ma Panni fa ancora male da tre (61-56). Ancora da tre, Imbrò per il -2 (61-59 a 46’’ dalla fine). Bolpin dalla media per il +4, di fatto a chiudere il match (63-59). Freeman in lunetta per lo 0/2, vanificato dal rimbalzo in attacco di Ogden che fa 1/2 in lunetta (64-59) a 7’’ dalla fine. Time out ma palla persa di Trapani. Si va a gara 4.

Flats Service Fortitudo Bologna – Trapani Shark 64-59 (25-11, 9-15, 14-17, 16-16)

Flats Service Fortitudo Bologna: Riccardo Bolpin 24 (3/6, 4/7), Deshawn Freeman 8 (4/9, 0/0), Alberto Conti 7 (2/4, 1/6), Mark Ogden 6 (2/6, 0/3), Matteo Fantinelli 6 (1/4, 1/2), Alessandro Panni 6 (0/0, 2/3), Alessandro Morgillo 4 (1/1, 0/0), Celis Taflaj 3 (0/1, 1/1), Luigi Sergio 0 (0/1, 0/1), Marco Giuri 0 (0/0, 0/2), Vitalii Kuznetsov 0 (0/0, 0/0), Nicolò Braccio 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 18 – Rimbalzi: 33 6 + 27 (Mark Ogden 9) – Assist: 15 (Matteo Fantinelli 9)

Trapani Shark: Amar Alibegovic 15 (3/9, 3/7), Matteo Imbro 12 (1/2, 3/8), J.d. Notae 10 (1/5, 2/7), Chris Horton 9 (3/6, 0/0), Rei Pullazi 5 (1/1, 1/4), Pierpaolo Marini 4 (1/4, 0/4), Joseph yantchoue Mobio 4 (1/1, 0/0), Marco Mollura 0 (0/1, 0/4), Stefano Gentile 0 (0/0, 0/1), Fabio Mian 0 (0/0, 0/2), Fabrizio Pugliatti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 10 / 14 – Rimbalzi: 37 10 + 27 (Chris Horton 13) – Assist: 13 (Matteo Imbro 4)

