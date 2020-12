Fletcher subito in forma, Pistoia supera Chiusi nello scrimmage

Segnali positivi per la Giorgio Tesi Group Pistoia in vista del prossimo impegno nel campionato di Serie A2, fissato per domenica 3 gennaio contro Ravenna. Nello scrimmage di metà settimana contro la San Giobbe Chiusi (Serie B), i biancorossi si sono imposti con il punteggio di 78-73. Un test probante contro un avversario coriaceo, quello degli ex Giulio Iozzelli e Simone Berti, che ha dato molto filo da torcere alla GTG.

Buona la prova dell’ultimo arrivato Tre’Shaun Fletcher, subito gettato nella mischia da coach Michele Carrea: lo statunitense ha dimostrato di essere già in forma campionato, mettendosi a disposizione dei compagni e realizzando 21 punti. Discreta l’intesa dimostrata nei giochi di squadra, in primis con i lunghi Sims e Poletti. Bene anche il resto del team, che durante le feste ha lavorato duramente per prepararsi a un gennaio infuocato con 8 gare in 28 giorni.

GTG PISTOIA – SAN GIOBBE CHIUSI 78-73

(18-20, 39-37, 56-52)

PISTOIA Della Rosa 7, Poletti 11, Zambonin ne, Del Chiaro ne, Fletcher 21, Saccaggi 7, Sims 13, Allinei ne, Querci 3, Wheatle 6, Riismaa 8, Zucca 2. All. Carrea.

PARZIALI 18-20, 21-17, 27-25, 22-21

–

Uff.stampa Pistoia Basket 2000