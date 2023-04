Forlì affonda Treviglio ed è prima assoluta

Bellissima partita all’ Uniero arena, con i forlivesi che affondando completamente Treviglio, in una partita che sulla carta doveva essere equilibrata ma che nella realtà non lo è stata per niente. Prestazioni faraoniche di Cinciarini e Gazzotti, è una buona partita di Adrian e Sanford. Dal canto suo Treviglio ha avuto buoni interpreti, l’ex Marini e Clark, ma non è mai riuscita a trovare compatezza e solidità.

Partono subito forte i padroni di casa, che fin dall’inizio si mettono con autorità al comando. Treviglio però non ci sta, si mette sotto, recupera e si deve riniziare tutto da capo. Alla fine del quarto però Forlì prende un po’ di terreno, e finisce 21-17.

La seconda frazione appare molto più equilibrata della prima, con le due squadre che rispondono colpo su colpo, con decisione , senza che una delle due prenda il largo. Vari errori arbitrali condizionano l’andamento della partita, tuttavia Forlì appare solida e resta al comando per tutto il tempo e il primo tempo termina 44-36.

Il terzo quarto è molto caotico, perché a seguito di alcune fischiate controverse il match si accende sia fuori che dentro al campo, i giocatori perdono lucidità e la situazione dilaga. Ciò però non sembra assolutamente influire sul punteggio, che resta sempre piegato a favore dei padroni di casa. Il vantaggio va ad ampliarsi ulteriormente sul finale ed il quarto si conclude 63-47.

L’ultima frazione è solo una passerella per i padroni di casa, trainati da un palazzetto in festa che per tutta la partita ha cantato a squarciagola, segnano punti su punti senza guardare in faccia nessuno. La partita termina 79-61.

Uniero Forlì – Gruppo Mascio Treviglio 79-61(21-17, 23-19, 19-11, 16-14)