Forlì vince anche la seconda, Chieti battuta

Parte decisamente meglio delle altre partite fin qui giocate l’Unieuro Forlì che dopo il botta e risposta iniziale fra la schiacciata di Rush dopo pochi secondi e il successivo canestro di Piazza, accumula velocemente 7 punti di vantaggio sul canestro di Bruttini (14-7) con 04:36 da giocare. Il coach di Chieti Sorgentone decide di parlarne cono i suoi uomini a la risposta di squadra è timida e nonostante la tripla melmfinale di Sodero, il quarto termina sul punteggio di 26-12.

In avvio di seconda frazione trova il canestro solo Forlì che bucando la retina in sequenza con Landi, Rush e Bruttini costringe il coach degli ospiti ferma nuovamente il gioco con 08:14 sul cronometro e il punteggio di 33-12. Questa volta l’interruzione dà i suoi frutti permettendo a Chieti di serrare maggiormente le maglie della difesa e guadagnare fiducia in in attacco. Sono Bozzetto e Ihedioha aguidare i compagni nel tentativo di rimontare e grazie al canestro sulla sirena proprio di Ihedioha i teatini riescono a chiudere il secondo parziale sul 40-24 e dopo essere stati sotto anche di 21 punti.

La Lux Chieti riprende il gioco come lo aveva lasciato nella prima metà e segnando 4 punti consecutivi torna sul -12 (40-28). La risposta dei mercuriali non si fa attendere e viene guidata dal duo a stelle e strisce che con un 10-2 di parziale chiuso da Giachetti riprendono il largo ritrovando il ventello di vantaggio (50-30). Sorokas batte un colpo per i suoi con 5 punti consecutivi a cui risponde Forlì con Roderick e Rodriguez da fuori . Il canestro di Bozzetto in chiusura di frazione manda il quarto in archivio sul -19 per Forlì.

Chieti parte nuovamente forte anche nell’ultimo parziale con un break di 7-0 che riavvicina gli uomini di Sorgentone a -12 (60-48). Tocca a Roderick fermare l’emorragia con la bomba del 63-48. Williams cerca di dare la scossa ai suoi con 7 punti consecutivi che valgono il 66-60 ma l’Unieuro è in controllo della gara e con i canestri di Bruttini e Roderick ritrova la doppia cifra di vantaggio prima che Bozzetto dalla lunetta segni gli ultimi punti della gara che si chiude così sul 70-62 per Forlì. Gara a fasi alterne da entrambe le parti ma con i padroni di casa mai veramente in difficoltà e che hanno in Roderick il migliore in campo con 20 punti e 7 rimbalzi. Male Chieti che raccoglie solo 21 punti dai suoi stranieri.

Unieuro Forli – LUX Chieti Basket 1974 70-62 (26-12, 14-12, 20-17, 10-21)

Unieuro Forli: Terrence Roderick 20 (2/4, 3/6), Erik Rush 15 (6/8, 1/5), Nicola Natali 11 (2/4, 1/3), Yancarlos Rodriguez 8 (0/0, 2/4), Davide Bruttini 8 (3/5, 0/0), Aristide Landi 3 (0/2, 1/7), Jacopo Giachetti 3 (0/1, 1/2), Riccardo Bolpin 2 (1/1, 0/2), Luca Campori 0 (0/1, 0/0), Samuel Dilas 0 (0/1, 0/0), Benjamin babacar Ndour 0 (0/0, 0/0), Paolo Bandini 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 15 / 16 – Rimbalzi: 32 5 + 27 (Terrence Roderick 8) – Assist: 15 (Terrence Roderick 5)

LUX Chieti Basket 1974: Davide Bozzetto 16 (5/7, 0/1), Pendarvis Williams 14 (3/5, 2/3), Paulius Sorokas 7 (2/7, 1/5), Guglielmo Sodero 7 (1/2, 1/5), Marco Santiangeli 6 (0/4, 1/5), Davide Meluzzi 5 (1/4, 1/4), Alessandro Piazza 4 (1/3, 0/5), Francesco ikechukwu Ihedioha 3 (1/1, 0/0), Mitt Arnold 0 (0/0, 0/0), Giancarlo Favali 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 16 / 22 – Rimbalzi: 33 9 + 24 (Paulius Sorokas 12) – Assist: 10 (Pendarvis Williams, Paulius Sorokas 3)