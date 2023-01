Forlì con carattere affonda Rimini

Grandissima partita del Forlì, che all’Uniero Arena distrugge totalmente Rimini, dimostrandosi al momento la squadra più in forma e coesa di tutto il girone rosso. Singolarmente incredibili prestazioni di Adrian, che appare tornato in sé dopo una serie di prestazioni deludenti, Valentini, che in momenti di favolosa trance agonistica fa cose impressionanti e i soliti Penna e Sanford. Rimini dal canto suo non fa una brutta partita, anche se si trova a dover fronteggiare una squadra fortissima, e i loro Ogbeide e Anumba compiono una partita di alto livello tecnico , apparendo dominanti in diverse situazioni, ma ovviamente non possono reggere il confronto.

L’uniero parte subito e sull’asse Adrian – Valentini segna punti facili. Rimini non resta a guardare e con un giro palla asfissiante riesce a riportarsi sul pari. Adrian però fa vedere che oggi non scherza, e nel giro di niente mette a segno due triple pesanti. Nonostante i tentativi gli ospiti non riescono per nulla ad essere incisivi ed il quarto termina 26-18.

Secondo quarto più combattuto, con Rimini che ritrova compattezza e si riporta un po’ sotto. L’uniero però ci mette pochissimi minuti per ritrovare la concentrazione e tornare a dominare il parquet. Il primo tempo termina 46-31.

L’inizio del secondo tempo è caratterizzato da un momento di parità, in cui le squadre si rispondono canestro su canestro ma a 15 punti di distanza. Ma dopo questa breve parentesi l’Uniero dimostra ancora che oggi non c’è proprio storia ed allunga ancora il gap, portandolo sul 66-47 a fine quarto.

L’ultima frazione è una dimostrazione ulteriore del totale controllo dei forlivesi , che giocano con le ali ai piedi e il sorriso sulla faccia. Valentini sontuoso, segna da ogni angolo del ed appare infermabile. Ormai la partita tende ad una solo possibile scenario, la strameritata vittoria del Forlì che arriva sul punteggio di 87-65.

Unieuro Forlì – Riviera banca basket Rimini 87-65(26-18,20-13,20-16, 21-18)

Unieuro Forlì: Vincent Sanford(4pt, 2/8,0/0), Daniele Cinciarini(12pt, 2/6,3/4), Giulio Gazzotti(10pt,4/8,1/1), Fabio Valentini(18pt,7/11,4/5), Nathan Adrian(19pt, 7/11,4/5), Luca Pollone(10pt,3/5,0/1), Benjamin NDour(0pt, 0/1,0/0), Todor Radonjic(6pt, 2/3,2/2), Lorenzo Penna(4pt, 2/4,0/1), Lorenzo Benvenuti,(4pt, 1/2,0/0) Franco Flan(0pt, 0/1,0/0)

Riviera basket Rimini : Andrea Tassinari(0pt, 0/6,0/3), Simon Anumba(15pt, 6/10,1/3), Davide Meluzzi(3pt,1/3,1/3), Alessandro Scarponi(0pt,0/3,0/3), Stefano Masciadri(4pt,2/5,0/1), Ursulo D’ Almeida(2pt,1/3,0/0), Francesco Bedetti(10pt,4/5,2/2), David Sirri(0,0/0,0/0), Jazz Johnson(6pt,3/8,0/3), Elia Morandotti(0,0/0,0/0), Derek Ogbeide(18pt,7/12,0/1), Aristide Landi(7pt,2/4,2/3)