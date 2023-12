Forlì domina l’ultimo quarto e fa suo il derby contro Rimini

RivieraBanca Basket Rimini – Unieuro Forlì 68-80 (26-23, 24-17, 8-19, 10-21)

RivieraBanca Basket Rimini: Justin Johnson 18 (4/9, 2/3), Alessandro Grande 17 (2/4, 4/8), Derrick Marks 17 (4/11, 1/10), Alessandro Simioni 6 (0/2, 1/1), Giovanni Tomassini 5 (0/3, 1/5), Simon Anumba 3 (1/1, 0/0), Andrea Tassinari 2 (1/2, 0/0), Stefano Masciadri 0 (0/0, 0/3), Alessandro Scarponi 0 (0/1, 0/0), Tommaso Lombardi 0 (0/0, 0/0), Simone Bonfè 0 (0/0, 0/0), Adamu adam Abba 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 17 / 19 – Rimbalzi: 32 9 + 23 (Justin Johnson 12) – Assist: 9 (Derrick Marks 3)

Unieuro Forlì: Federico Zampini 21 (6/8, 2/3), Todor Radonjic 16 (1/1, 4/5), Daniele Cinciarini 14 (3/5, 2/4), Davide Pascolo 11 (4/6, 1/1), Xavier Johnson 10 (1/10, 2/2), Luca Pollone 5 (1/1, 1/5), Fabio Valentini 3 (0/3, 1/4), Maurizio Tassone 0 (0/1, 0/2), Giacomo Zilli 0 (0/1, 0/0), Michele Munari 0 (0/0, 0/0), Kadeem Allen 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 9 / 14 – Rimbalzi: 36 7 + 29 (Xavier Johnson 13) – Assist: 12 (Luca Pollone 3)

Senza Kadeem Allen, ma grazie ad una splendida prova di squadra, l’Unieuro Forlì espugna il PalaFlaminio di Rimini e mantiene il primo posto in classifica. Sotto l’albero, i biancorossi di coach Martino trovano 21 punti di Zampini, 15 di Radonjic, 14 di Cinciarini e 11 di Pascolo.

Primo tempo con Forlì chiamata a rincorrere. Dopo aver toccato il -9 a 3’11” dalla fine del primo quarto, dalla panchina Todor Radonjic segna ben 10 punti e chiude i primi 10′ di gioco con la tripla del 26-23. Nel secondo quarto, i biancorossi di coach Martino sorpassano anche, grazie al buon impatto di Pascolo, ma sfruttando soprattutto penetrazioni e tanti tiri liberi, Rimini riesce a chiudere il primo tempo avanti 50-40. Per l’Unieuro Forlì già in doppia cifra Zampini e Radonjic.

L’Unieuro fa la voce grossa nel secondo tempo e concede appena 18 punti agli avversari. Chiuse le linee di penetrazione a Rimini, mentre i padroni di casa litigano con il canestro dalla lunga, Cinciarini apre al recupero forlivese. Zampini, Pascolo e Radonjic lo seguono, mentre l’intensità difensiva fa la differenza ed il terzo quarto va in archivio sul 58-59, con un 8-19 di parziale per i biancorossi forlivesi. La prima metà di ultimo quarto mantiene lo stesso canovaccio e le bombe di Radonjic e Johnson consentono a Cinciarini di segnare il 61-67, ma a metà di ultimo quarto Grande e Justin Johnson accorciano sul 66-67. La reazione forlivese è però immediata. L’intensità difensiva non cambia e continua ad oscurare il canestro ai padroni di casa, mentre le triple in serie di Pascolo e Zampini spostano il punteggio sul 68-77 a 1’43” dalla sirena. Sandro Dell’Agnello si rifugia nel time out, ma il match è ormai segnato e i liberi di Johnson e capitan Cinciarini mandano Forlì sul definitivo 68-80 a 43” dalla sirena.

