Udine conquista la palla due ma a partire col piede subito pigiato sull’acceleratore è Forlì che trova due triple consecutive con Bolpin e Rodriguez mentre dall’altra parte rispondono Foulland e Antonutti (6-4). Bolpin è decisamente “on-fire” e trova ancora il canestro dalla lunga. L’Old wild west prosegue nella serie dei botta e risposta con Foulland prima del canestro di Landi e la gita in lunetta di Bruttini il possesso pieno di vantaggio (13-8). Ancora Rush da fuori e il “solito” Bolpin danno ai padroni di casa il massimo vantaggio (+7, 21-14) che costringe coach Boniciolli a chiamare il minuto di sospensione. Johnson e Italiano vanno a segno per Udine ma sull’asse Giachetti L’Unieuro va al primo mini-intervallo con un vantaggio di 6 lunghezze.

Ancora Bruttini e Roderick portano Forlì al suo massimo vantaggio (+8, 29-21) poi Boniciolli pesca dal mazzo la carta Amato e la partita improvvisamente cambia. Il piccolo ex-Verona dona solidità e concretezza alla compagine friulana che minuto dopo minuto erode il vantaggio dei padroni fino al 39-37 firmato Italiano. Nelle ultime battute Giachetti perde palla e commette fallo per riconquistare la palla che viene considerato antisportivo dalla terna abitrale ma Italiano mette solo uno dei due liberi e la prima metà di gare vede le squadre andare negli spogliatoi con il minimo vantaggio (39-38).

Al rientro in campo l’intensità messa da Forlì nel primo quarto così come le percentuali sono un lontanissimo ricordo. Nei primi 3’45” della frazione i padroni di casa segnano un solo canestro dal campo con Roderick mentre gli ospiti sono volati sul +8 (41-49) quando Dell’Agnello si vede costretto a fermare il gioco. Lo stop non contribuisce a riportare l’Unieuro in partita che perde la briglia anche a livello caratteriale con Roderick che raggiunge gli spogliatoi anzitempo per aver detto qualche parola di troppo agli arbitri e conseguente doppio tecnico. Giachetti prova a reagire da capitano prendendo in mano il gioco riuscendo a chiudere un bruttissimo terzo periodo per Forlì entro la doppia cifra di svantaggio (-9, 51-60).

In avvio di ultima frazione Forlì ritrova compattezza in difesa e sempre magistralmente guidata da Giachetti risale fino al -2 (61-63) ma Udine trova due triple consecutive con Johnson e Antonutti che spezzano i sogni di rimonta dei mercuriali e consentono ai friulani di espugnare con il punteggio finale di 74-83 l’Unieuro Arena. I padroni di casa erano imbattuti in casa dal 28 dicembre 2019.

Unieuro Forli – Apu Old Wild West Udine 74-83 (25-19, 14-19, 12-22, 23-23) Unieuro Forli: Jacopo Giachetti 15 (5/7, 0/1), Riccardo Bolpin 14 (2/5, 3/4), Davide Bruttini 12 (4/10, 0/1), Aristide Landi 9 (3/8, 1/5), Erik Rush 8 (1/2, 2/8), Terrence Roderick 8 (3/8, 0/2), Nicola Natali 5 (1/2, 1/2), Yancarlos Rodriguez 3 (0/2, 1/2), Luca Campori 0 (0/0, 0/0), Benjamin babacar Ndour 0 (0/0, 0/0), Samuel Dilas 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 12 / 17 – Rimbalzi: 35 11 + 24 (Erik Rush 9) – Assist: 13 (Jacopo Giachetti, Erik Rush 4) Apu Old Wild West Udine: Michele Antonutti 20 (3/5, 3/6), Dominique Johnson 16 (2/4, 4/9), Andrea Amato 13 (1/4, 2/5), Nana Foulland 12 (5/9, 0/0), Nazzareno Italiano 9 (1/2, 1/2), Matteo Schina 5 (1/3, 1/1), Joseph yantchoue Mobio 5 (2/3, 0/2), Francesco Pellegrino 3 (1/1, 0/1), Lodovico Deangeli 0 (0/2, 0/1), Vittorio Nobile 0 (0/2, 0/0), Marco Giuri 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 18 / 24 – Rimbalzi: 34 7 + 27 (Nana Foulland 10) – Assist: 11 (Dominique Johnson, Andrea Amato 3)