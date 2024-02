Forlì ha la meglio per 83-73, la Real Sebastiani Rieti cade alla Unieuro Arena

La Sebastiani cade per 83-73 in casa della Unieuro Forlì. Gara punto a punto fino ad inizio terzo quarto dove avviene la svolta della gara, con l’uscita dal campo dei due Johnson, quello di Forlì per espulsione, quello di Rieti per 5 falli. Da quel momento Forlì da lo strappo decisivo e conquista la vittoria. Per Rieti bene Hogue con 23 punti e Spanghero con 12. Prossimo appuntamento domenica 18 febbraio alle ore 18:00 contro Rimini.

LA GARA

PRIMO TEMPO

Zilli con quattro punti apre il match, 4-0. Pollone da fuori, 7-0. Hogue sblocca il punteggio per Rieti, 7-2. Palla persa di Rieti, Johnson realizza in contropiede, Ancora Hogue però sotto canestro, 9-4. Allen dal perimetro, 12-4. Zampini con l’appoggio facile, 14-4. Hogue attira due uomini, Poom ne approfitta e segna tutto solo, 14-6. 2/2 di Hogue ai liberi, 14-8. Gran canestro di Allen con Piccin incollato, 16-8. Allen replica poco dopo, 18-8. Johnson dalla lunetta, il lungo di Forlì fa 1/2, 19-8. 1/2 anche per Poom, 19-9. Jazz si sblocca con due liberi, 19-11. Anche capitan Spanghero segna due liberi, 19-13. Rdonjic risponde dai 5.8 con un 2/2, 21-13. Gran canestro di Spanghero in palleggio, arresto e tiro, 21-15. 1/2 di Spanghero dalla linea della carità, 21-16. La tripla di Pollone chiude il primo quarto sul 24-16.

Bomba di Spanghero per il -5. Di forza Hogue sotto canestro, 24-21. Allen con un altro gran canestro, risponde Italiano, 26-23. Two & one di Forlì con Johnson, 29-23. Hogue ne mette altri due e sono 10, 29-25. Rimbalzone di Hogue, tripla di Tassone, 32-27. Johnson in contropiede per Forlì, 34-27. Bomba di Nazza, 34-30. Due punti per parte, 36-32. Poom ne va a mettere due di prepotenza, 36-34. Pareggio agguantato da Sarto, 36-36. Munari da tre da nuovamente il vantaggio ai biancorossi, 39-36. Schiacciata di Johnson (F), e due punti di Piccin, 41-38. Termina così il primo tempo.

SECONDO TEMPO

Penetrazione di Jazz che cerca di mettersi in partita, 41-40. Sorpasso reatino con due punti di Spanghero, 41-42. 2/2 per entrambi i Johnson ai liberi, 43-44. Allen ancora in palleggio arresto e tiro, 45-44. Tap-in di Piccin, 45-46. Bel canestro di Johnson che riporta avanti i romagnoli, 47-46. Canestro da rimessa per Petrovic, 47-48. Pollone penetra e appoggia, 49-48. Hogue di forza con altri due punti, 49-50. Espulso Johnson di Forlì, quello di Rieti invece fa 2/3 ai liberi, 49-52. Due punti per parte, 51-54. Gioco da quattro per Cinciarini, 55-54. Radonjic da tre per il +4 forlivese, 58-54. Ancora Radonjic da sotto questa volta, così come Ancellotti, 60-56. Cinciarini con l’1/2 dalla lunetta, 61-56. I due punti facili di Zampini accompagnano la gara all’ultimo quarto sul 63-56.

Pascolo tutto solo deve solo appoggiare, 65-56. Cinciarini spara ancora da tre, 68-56. Appoggio di Sanguinetti, 68-58. Sta volta Cinciarini non sbaglia dai 5.8, 70-58. Gran canestro di Hogue, 70-60. Radonjic segna dai 6.75, +13 Forlì. Altra tripla di Cinciarini, Forlì prova a scappare via definitivamente, 76-60. 1/2 per Hogue dalla linea della carità, 76-61. Altro gran canestro del #15 reatino, 76-63. Raucci di spalle da sotto canestro ne mette due, 76-65. 4 punti di Rieti, 76-69. Zampini fa 2/2 ai liberi 78-69. Pollone prova a chiuderla con due liberi, 80-69. Zampini da tre mette un’ipoteca sulla vittoria biancorossa, Raucci segna due punti, 83-71. Hogue ne mette due e chiude la gara con 23 punti che però non bastano.

Il tabellino del match:

UNIEURO FORLI’ vs REAL SEBASTIANI RIETI 83-73 (parziali: 24-16; 17-22; 22-18; 20-17).

UNIEURO FORLI’: Allen 13, Cinciarini 13, Valentini, Zampini 9, Tassone 3, Johnson 14, Pascolo 4, Zilli 4, Pollone 10, Munari 3, Zilio, Radonjic 10.

Coach:

REAL SEBASTIANI RIETI: Sarto 2, Sanguinetti 2, Petrovic 2, Piccin 6, Hogue 23, Ancellotti 2, Johnson 8, Raucci 6, Poom 5, Italiano 5, Spanghero 12.

Coach: Alessandro Rossi.

NOTE: Al 26′ espulso Johnson (F), al 27′ Johnson (R) uscito per 5 falli.

Area Comunicazione RSR