Forlì nom fa sconti e passa a Chieti

Caffè Mokambo Chieti – Unieuro Forlì 59-70 (12-5, 16-24, 14-12, 17-29)

Caffè Mokambo Chieti: Darryl Jackson 17 (3/7, 3/3), Josip Vrankic 11 (5/9, 0/1), Saverio Bartoli 8 (4/9, 0/0), Martino Mastellari 7 (2/4, 1/3), Andrea Ancellotti 7 (3/8, 0/0), Michele Serpilli 6 (2/6, 0/2), Thomas Reale 3 (0/0, 1/2), Denis Alibegovic 0 (0/1, 0/3), Matteo Pichierri 0 (0/0, 0/0), Ilia Boev 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 6 / 9 – Rimbalzi: 22 5 + 17 (Josip Vrankic 6) – Assist: 9 (Saverio Bartoli 5)

Unieuro Forlì: Fabio Valentini 22 (8/10, 1/5), Nik Raivio 10 (5/9, 0/1), Nathan Adrian 9 (2/4, 1/4), Daniele Cinciarini 6 (0/4, 2/3), Lorenzo Penna 6 (1/3, 0/0), Lorenzo Benvenuti 5 (1/1, 1/2), Luca Pollone 4 (0/2, 1/1), Giulio Gazzotti 4 (2/4, 0/0), Todor Radonjic 4 (1/4, 0/2), Michele Munari 0 (0/0, 0/0), Franco Flan 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 16 – Rimbalzi: 34 8 + 26 (Nik Raivio 9) – Assist: 9 (Fabio Valentini 4)

La Mokambo deve arrendersi al talento di Forlì. Ai teatini non bastano i 17 punti di Jackson. Per gli ospiti, MVP di serata è Valentini (22 punti).

Dopo un avvio in cui le difese sembrano prevalere sugli attacchi, Vrankic suona la carica per i suoi ma Valentini, confermando il suo stato di grazia, non esita a rispondere (4-4 dopo 3 minuti di gioco). Chieti dimostra di essere molto attenta in fase difensiva e, con Jackson che si sblocca ad oltre l’arco, a 02:27 dal termine del primo quarto il risultato è di 13-12. La mano di Alibegovic trema a cronometro fermo, Cinciarini punisce da oltre l’arco e così, al decimo, il risultato è di 13-15.

Dopo il tap in di Serpilli, entrambi gli attacchi fanno fatica a sbloccarsi e dopo poco più di 2 minuti di secondo quarto, il punteggio è di 15-15. Forlì continua ad avere difficoltà in fase offensiva, la Mokambo si sblocca con Jackson e coach Martino chiama timeout a 06:48 da fine quarto (17-15). L’Unieuro si affida al solito Valentini e a Benvenuti, per Chieti Jackson realizza la doppia cifra con una bomba e, a 04:18 dalla pausa lunga, il risultato è di 22-20. Chieti tocca il +4 con Ancellotti, Gazzotti realizza da sotto dopo un fantastico passaggio di Valentini e coach Martino, dopo una palla persa dai suoi, chiama timeout a 01:50 da fine periodo.Serpilli e Vrankic lanciano Chieti sul +6 ma il 2/2 dalla lunetta di Penna spinge coach Rajola al timeout a 00:21 dal termine del secondo quarto (28-24). Il finale di quarto è a dir poco balordo: dopo un altro canestro di Penna, non viene sanzionato un contatto dubbio su Reale, l’Unieuro realizza da metà campo e si porta sul +1, scatenando le ire di Rajola, Jackson e compagni, con un tecnico sanzionato ai biancorossi (28-29).

La Mokambo, nonostante il canestro di Raivio, parte col piede pigiato sull’acceleratore: Ancellotti realizza da sotto, Mastellari segna da oltre l’arco e Vrankic va con il 2+1 (36-31 dopo meno di 3 minuti dalla ripresa del gioco). La reazione di Forlì è rabbiosa e, dopo aver aumentato i giri in difesa e la pressione e a rimbalzo, si porta al giro di boa della terza frazione sul +1 (36-37). La gara si fa ora vibrante, con entrambe le squadre che provano a spuntarla e, a 01:30 dall’ultimo mini intervallo, Chieti si porta sul +3 (42-39). La mano di Radonijc non trema dalla lunetta e così si giunge all’ultimo mini intervallo sul 42-41.

L’avvio di quarta frazione è di chiara marca forlivese, con Raivio e soci che, complice un antisportivo fischiato ad Alibegovic, in meno di 2 minuti si portano sul 42-50, con coach Rajola che chiama timeout. La Mokambo prova a rientrare con Jackson ma Forlì, sulle ali di un ispiratissimo Raivio e del solito Valentini, prende il largo (46-60, con Rajola che chiama il minuto di sospensione a 06:09 dal termine della contesa). Chieti prova con le unghie e con i denti a restare aggrappata alla partita e, dopo il canestro di Jackson (49-62), è coach Martino a chiamare timeout (03:59 da fine gara). La rimonta della Mokambo viene fermata da un quarto periodo mostruoso da parte di Valentini e soci e così, al quarantesimo, il tabellone recita 59-70.

Caffè Mokambo Chieti Basket 1974 – Unieuro Forlì 59-70 (13-15; 28-29; 42-41)

Caffè Mokambo Chieti Basket 1974 59: Mastellari 7, Ancellotti 7, Vrankic 11, Bartoli 8, Reale 3, Serpilli 6, Alibegovic 0, Jackson 17, Boev NE, Pichierri NE.

Unieuro Forlì 70: Gazzotti 4, Penna 6, Valentini 22, Pollone 4, Raivio 10, Benvenuti 5, Flan NE,

Adian 9, Cinciarini 6, Munari NE, Radonijc 4.

Uff. Stampa Chieti Basket 1974