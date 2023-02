Forlì risorge dalle proprie ceneri e batte San severo

By

Bella partita all’Uniero arena, con i padroni di casa che riescono più volte a ribaltare la gara quando ormai avevano le spalle al muro, e grazie a grandi prestazioni di Adrian, che si carica la squadra nei momenti di difficoltà, Sanford e Cinciarini, arrivano alla vittoria. San severo ha il merito di aver messo seriamente in difficoltà una squadra sulla carta molto più forte, dominando totalmente il gioco nei primi 2 quarti, con una tattica molto coraggiosa. Dalla loro parte molto bravi Raivio(ex Uniero), Daniel e Fabi.

Grandissimo inizio per San severo, che in pochissimo tempo riesce a portarsi in vantaggio con distacco, complice anche un Uniero che sembra spento e senza idee. Distacco che si protrae fino alla fine del quarto, che finisce 13-19.

Nella seconda frazione i padroni di casa, seppur lentamente, iniziano a recuperare. Tuttavia, la difesa asfissiante degli ospiti e la loro grande precisione nei tiri, rendono l’operazione molto difficile. Finisce 30-35 .

La tripla del pareggio e quella del sorpasso arrivano in sequenza, ed entrambe partono dalle mani di Valentini, all’inizio del terzo quarto, ed infiammano il palazzetto. Da qui seguono dei minuti di grande agonismo, con le squadre che si fronteggiano ferocemente senza mai imporsi, ma alla fine ne esce trionfante Forlì sul 48-42.

Nell’ultimo quarto l’Uniero mantiene il suo distacco, seppur difficilmente, ma la partita fino alla fine resta aperta. Negli ultimi minuti però Forlì dilaga, affondando gli avversari e vincendo 73-60