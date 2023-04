Forlì sbaraglia Cantù

Partita di grande carattere per i padroni di casa questa contro Cantù, con la squadra che non molla mai la presa e riesce sempre a mantenersi in testa, dall’inizio alla fine . Buone prestazioni di Adrian e Gazzotti, che però dopo un inizio sprint si spegne nel finale. Dall’altro lato troviamo un team che cerca in tutti i modi di prevalere, tenendo per tutta la gara un ritmo alto , ma che non riesce mai ad essere abbastanza incisiva.

Grande inizio per Forlì, che da subito mette le cose in chiare mettendosi saldamente al comando, anche grazie ai 7 punti in 5 minuti di Gazzotti. Dopo varie schermaglie tattiche, l’andamento della partita non varia, arrivando alla prima sirena sul 20-12.

Nella seconda frazione Cantù parte in quarta, alzando il ritmo e recuperando in pochi minuti il gap. Da qui il match prende una piega diversa, diventando più tattico e combattuto, con le squadre che rispondono colpo su colpo. A metà tempo sembra che Forlì abbia trovato il giusto compromesso e prende un po’ il largo, ma non tiene e gli ospiti rimontano subito. Il quarto termina 29-28.

Nella terza frazione c’è una sostanziale parità in campo, con le squadre che si fronteggiano in modo totalmente equo , complici la scarsa tenacia dei forlivesi e la grande quantità di errori degli ospiti. Per tutto il tempo però i padroni di casa riescono a stare in vantaggio, sfruttando ogni varco possibile. Alla fine però Forlì guadagna terreno, sul 48-43.

Ultimo quarto molto agguerrito, con entrambe le squadre che spingono il piede sull’acceleratore per provare a fare la differenza, i padroni di casa aumentano il ritmo, gli ospiti alzano la difesa e corrono in attacco. Complici però alcuni errori che in un altro frangente non sarebbero significati niente ma ora sono decisivi, i forlivesi si staccano. Questo vantaggio rimane poi fino alla fine , e la partita si conclude 67-60.

Uniero Forlì -Acqua San Bernardo Cantù 67-60(20-12,9-16, 19-15, 19-17).