Forlì soffre con San Severo ma inanella la settima vittoria consecutiva

Forlì punta ad arrivare al big-match dela settimana prossima con napoli a punteggio pieno. A tentare di togliere quelche certezza agli imbattuti romagnoli è la Cestistica San Severo dell’ex giocatore della Forlì anni ’80, Lino Lardo.

San Severo conquista il primo pallone della gara ma i pugliesi nel coro dell’azione pestano la linea di fondo restituendo il possesso ai padroni di casa. I primi punti son-o tutti sull’asse Rush-Natali e, dopo la prima marcatura anche per San Severo con Contento, la tripla di Roderick spinge i suoi sull’8-2. Forlì mostra la conseueta solidità difensiva ma entrambe le squadre hanno qualche difficoltà a trovare il fondo della retina. Sul canestro di Bruttini, appena entrato, per il 10-2, coach Lardo decide di fermare il tempo e, con 4′ da giocare, di mischiare le carte schierandosia zona. Ogide batte un colpo per i suoi (10-4) ma l’Unieuro, questa volta sull’asse Bruttini-Giachetti, spicca il volo e con un parziale di 11-2 interamente costruito tra play e pivot si trova avanti 21-6. Nel finale SanSevero riprende a segnare ma solo dalla lunetta dove raccoglie 3 punti tutti a firma di Contento con il quarto che si chiude sul punteggio di 24-9.

La seconda frazione si apre con la tripla di Campori che vale il massimo vantaggio per i padroni di casa (27-9, +18). Con Ogide a lungo seduto per problemi di falli, San Severo si aggrappa all’italo-americano Chris Mortellaro e grazie al suo pivot risponde colpo su colpo a Forlì riuscendo anche a riavvicinarsi sul -13 (34-21) e a forzare il time-out di coach Dell’Agnello quano il cronometro indica che restano da giocare 03:22. Roderick e Rodriguez collezionano 2 viaggi in lunetta per complessivi 3 punti ma ancora una volta Mortellaro ridà ossigeno ai suoi con 5 punti consecutivi (39-28). Nel momento migliore degli ospiti la Pallacanestro Forlì trova 5 punti molto importanti dai suoi americani (tripla di Rush, canestro in avvicinamento di Roderick) e manda in archivio la prima metà di gara con 16 punti di vantaggio ed il punteggio di 44-28.

Come era successo nel secondo quarto, la terza frazione si apre con la tripla, questa volta ad opera di Landi. San Severo dimostra di non essere fuori dai giochi e con un vero e proprio show di Ikangi (11 punti complessivi per il lungo nigeriano) propizia un parziale di 4-17 rimette letteralmente i pugliesi in partita. L’Unieuro pasticcia per due volte consecutive in attacco e per due volte Antelli realizza indisturbato e in contropiede, firmando il 51-49. Giachetti e Roderick abbozzano una reazione e riportano a 2 i possessi di vantaggio (60-56, +4) quando suona la sirena che introduce l’ultimo intervallo breve.

Afflitta da problemi di falli nel reparto lunghi, San Severo trova 4 ottimi punti da Pavicevic ed è nuovamente attaccata alla targa forlivese (61-60). Ancora una volta, nel migliore momento degli ospiti, che riescono anche a pareggiarea i conti con Contento (63-63), Forlì trova due triple di fondamentale importanza con Nicola Natali che, se non chiudono la partita, comunque la riportano sul proprio binario. Mortellaro riesce con i suoi canestri a tenere i suoi in partita fino all’ultimo minuto di gioco (75-70 con 1:09 da giocare) ma l’Unieuro mette il lucchetto all’area e chiude con 6-0 di parziale e la partita finisce con il punteggio di 81-72.

Unieuro Forli – Allianz Pazienza Cestistica San Severo 83-72 (24-9, 20-19, 16-28, 23-16)

Unieuro Forli: Terrence Roderick 21 (4/7, 1/3), Nicola Natali 14 (1/1, 4/7), Jacopo Giachetti 13 (2/7, 2/4), Davide Bruttini 10 (2/3, 0/0), Aristide Landi 9 (1/3, 1/5), Erik Rush 5 (1/1, 1/3), Riccardo Bolpin 5 (1/2, 1/3), Yancarlos Rodriguez 3 (1/3, 0/4), Luca Campori 3 (0/0, 1/2), Samuel Dilas 0 (0/0, 0/0), Benjamin babacar Ndour 0 (0/0, 0/0), Giulio Zambianchi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 24 / 25 – Rimbalzi: 30 7 + 23 (Terrence Roderick 9) – Assist: 17 (Erik Rush 4)

Allianz Pazienza Cestistica San Severo: Chris Mortellaro 19 (6/8, 0/0), Marco Contento 18 (1/4, 3/7), Iris Ikangi 14 (2/5, 2/4), Michele Antelli 7 (3/5, 0/2), Andy Ogide 7 (3/6, 0/2), Filip Pavicevic 5 (2/2, 0/1), Emidio Di donato 2 (0/1, 0/2), Simone Angelucci 0 (0/0, 0/0), Edoardo Buffo 0 (0/0, 0/1), Goce Petrushevski 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 23 / 31 – Rimbalzi: 27 5 + 22 (Andy Ogide 7) – Assist: 8 (Marco Contento 3)