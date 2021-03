Forlì soffre contro l’Eurobasket Roma ma trova la quindicesima vittoria

Conquista la palla a due Forlì ma segna i primi punti l’Eurobasket con Gallinat dalla lunetta a cui risponde sempre dalla linea della carità Landi che però fà solo 1/2. Olasewere e Gallinat segnano a ripetizione mentre dall’altra parte Natali segna due volte consecutive mantenendo il distacco al minimo (8-9). Ancora Olasewere mette in mostra tutto il repertorio segnando anche da 3 (12-14). Forlì trova il sorpasso con la tripla di Rodriguez (15-14) poi Landi e il canestro di Landi e del subentrato Bruttini danno all’Unieuro un possesso pieno di vantaggio (19-16). Olasewere ne mette 4 consecutivi in fila riportando i suoi avanti, poi sempre Bruttini con un canestro e un successivo 1/2 dalla lunetta chiude la prima frazione sul +2 (20-22).

Magro apre la seconda frazione con un canestro più fallo al quale risponde alla stessa maniera Landi mantenendo il divario inalterato (25-23). Il secondo fallo di Olasewere lo costringe a sedere a lungo sul pino consentendo a Forlì di prendere il spinta dalla grande precisione dall’arco con Landi e Rush (33-27). Magro prova a rispondere con un gioco da tre punti ma altre due bombe consecutive di Landi e Roderick danno a Forlì la doppia cifra di vantaggio (39-29). Cicchetti suona la sveglia ai suoi e insieme a Gallinat confeziona un parziale di 9-2 che restituisce all’Eurobasket un solo possesso di distanza (41-37). Si riaccende improvvisamente Roderick con due triple consecutive che fanno da preludio a un finale tutto biancorosso che manda le squadre negli spogliatoi con l’Unieuro Forlì avanti di 15 (52-37).

Ancora la coppia Cicchetti-Gallinat prova a tenere a galla Roma mentre dall’altra parte è Landi a fare la voce grossa soprattutto dall’arco fino a quando sul punteggio di 60-45 un doppio fallo fischiato a Gallinat e Landi priva l’Unieuro del suo miglior uomo e da il via alla prepotente rimonta dell’Eurobasket che piazza un parziale di 11-2 che porta i capitolini sul -6 (62-56). Bruttini prova a fermare l’emorragia con il 2/2 dai liberi ma il gioco da tre punti di Bucarelli nel finale chiude il terzo parziale sul 64-59.

Pronti-via nell’ultima frazione Roma trova 5 punti consecutivi per il pareggio a quota 64. Landi risponde al solito Olaswere e tra le due squadre il distacco è minimo (68-67 Forlì). Si susseguono i botta e risposta da ambo le parti cono solo Forlì che riesce a scavare un piccolo distacco sul canestro di Bruttini (77-73). Roma pesca 5 punti in fila da Taffieri, magistralmente servito da Olasewere e Fanti per il contro-sorpasso (77-78). Sarà comunque l’ultima volta che Roma mette il naso avanti perchè nell’ultimo minuto la peggiore precisione ai liberi condanna l’Eurobasket alla sconfitta con il punteggio finale di 87-83.

Unieuro Forli – Atlante Eurobasket Roma 87-83 (22-20, 30-17, 12-22, 23-24)

Unieuro Forli: Terrence Roderick 21 (2/7, 3/6), Aristide Landi 20 (4/5, 2/6), Erik Rush 16 (4/7, 2/4), Davide Bruttini 13 (5/10, 0/0), Nicola Natali 9 (1/2, 1/3), Yancarlos Rodriguez 8 (1/4, 2/3), Riccardo Bolpin 0 (0/1, 0/0), Luca Campori 0 (0/0, 0/0), Jacopo Giachetti 0 (0/1, 0/0), Samuel Dilas 0 (0/0, 0/0), Benjamin babacar Ndour 0 (0/0, 0/0), Giulio Zambianchi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 23 / 25 – Rimbalzi: 35 12 + 23 (Erik Rush 8) – Assist: 19 (Terrence Roderick 5)

Atlante Eurobasket Roma: Jamal Olasewere 29 (10/13, 1/2), Roberto Gallinat 13 (2/7, 0/6), Lorenzo Bucarelli 9 (3/8, 0/2), Alexander Cicchetti 8 (3/5, 0/0), Daniele Magro 7 (2/3, 0/0), Valerio Staffieri 6 (0/1, 2/3), Eugenio Fanti 6 (3/4, 0/0), Gabriele Romeo 3 (0/2, 1/1), Janko Cepic 2 (1/2, 0/1), Kenneth Viglianisi 0 (0/2, 0/1)

Tiri liberi: 23 / 31 – Rimbalzi: 30 12 + 18 (Jamal Olasewere 8) – Assist: 11 (Lorenzo Bucarelli 4)