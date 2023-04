Forlì super nel finale, Vanoli Cremona ko in casa

Bella partita tra Forlì e Cremona vinta dagli ospiti con finale perfetto per precisione al tiro e intensità. Cremona gioca una grande partita arrivando anche vicina alla vittoria salvo fermarsi completamente sui 4 punti di Valentini (fallo subito da 3 più libero di un tecnico). Prima sconfitta per Cremona nella fase a orologio, Forlì tiene saldo il primato in classifica.

Vanoli: Pacher, Eboua, Mobio, Denegri, Alibegovic

Forlì: Sanford, Gazzotti, Adrien, Pollone, Valentini

1° Quarto: partita subito accesa con i due attacchi protagonisti. Parte molto bene Forlì i canestri di Sanford e Valentini mentre la Vanoli si affida a Lacey per restare in scia. Cremona riaggancia gli avversari con una pioggia di triple con Denegri, Mobio e Piccoli ma un monumentale Adrian tiene il punteggio in equilibrio. Penna risponde alla tripla di Pacher e così il primo quarto sic chiude sul punteggio di 22-21 per la Vanoli.

2° Quarto: Cinciarini con la tripla dell’ex ma in questa fase tanti errori da ambo i lati. Dopo minuti di errori la Vanoli sferra il colpo del sorpasso con un super Pacher, il quale prende per mano l’attacco della Vanoli con punti sia da sotto che dalla distanza. Ci pensa la coppia Penna-Adrian a tenere viva Forlì. Il primo tempo vede la Vanoli avanti 45-41.

3° quarto: sanford si accende e inizia a prendere per mano la sua squadra con punti importanti: la Vanoli inizialmente tiene il passo sfruttando anche un tecnico a coach Martino poi fallisce sempre le occasioni per oltrepassare la doppia cifra di vantaggio. L’espulsione di Martino non placa Forlì che al contrario trova la zampata per ribaltare il punteggio con un super Cinciarini e i liberi di Pollone. Forlì chiude avanti la terza frazione sul 68-67.

4° Quarto: Tripla di Adrian che spinge avanti Forlì, in questo momento gli ospiti sono i padroni del campo. Cremona prova a reagire con una tripla di Caroti e il solito Pacher ma un fallo su tiro da tre punti dello stesso americano (più tecnico) regalano a Valentini ben 4 tiri liberi ribalta nuovamente l’inerzia. La Vanoli smette di fare canestro, Forlì al contrario non si ferma più con Sanford e Valentini e tanti rimbalzi. Nel finale orgoglio Cremona che prova a difendere il bottino dell’andata senza riuscirci. Finisce 88-82 per Forlì.

I tabellini:

Vanoli Cremona 82-88 Unieuro Forlì

Vanoli Cremona: Eboua 8, Pacher 21, Alibegovic 2, Pecchia 4, Caroti 11, Zanetti ne, Vecchiola ne, Denegri 5, Lacey 13, Piccoli 6, Mobio 12, Ndizie ne. All. Cavina

Unieuro Forlì: Sanford 19, Cinciarini 9, Gazzotti 5, Valentini 16, Adrian 22, Pollone 7, Minari ne, Ndour, Radonjic 2, Penna 8, Benvenuti. All. Martino