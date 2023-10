Forlì supera agilmente Orzinuovi

L’Unieuro Forlì batte Orzinuovi nell’ultimo match casalingo sul neutro di Ferrara e si prepara per il ritorno alla Unieuro Arena, nel derby di domenica prossima contro la RBR Rimini.

Basta il primo tempo all’Unieuro Forlì per scavare il solco tra sè e gli avversari, nonostante il rapido infortunio di Johnson, costretto ad uscire dopo un paio di minuti appena di gioco per un fastidio ad una coscia. Difesa e rimbalzi consentono ai biancorossi di sprintare immediatamente sul 9-0 con i canestri di Allen, Pollone e Zilli. A 5’55” dalla fine del primo quarto, Orzinuovi è costretta al time out e prova una timida reazione, ma Zilli, Radonjic e Allen riavvicinano i romagnoli alla doppia cifra di vantaggio. E’ una tripla di Fabio Valentini a scrivere il 23-12 di fine primo quarto.

Il canovaccio non cambia nei secondi 10′ di gioco e Forlì scappa via. Prima un parziale di 8-3, firmato da Pascolo, Zampini e Cinciarini, manda l’Unieuro sul +17, quindi, una fiammata di Allen e Valentini, apre la strada al 42-21 segnato dal capitano. Infine il + 23, massimo vantaggio, segnato da Zilli, prelude al 47-25 di fine primo tempo, con il canestro di Cinciarini.

Per l’intero secondo tempo, grazie ad applicazione difensiva, rimbalzi e palle recuperate, la Pallacanestro 2.015 Forlì può gestire la partita, con il vantaggio sempre intorno ai 20 punti. Per l’Unieuro di coach Martino, 4 uomini in doppia cifra ed esordio in campionato per il giovane Tommaso Pinza. Minuti anche per Edoardo Zilio.

Unieuro Forlì – Agribertocchi Orzinuovi 86-69 (23-12; 24-13; 19-21; 20-23)

Unieuro Forlì: Valentini 9, Allen 16, Pollone 6, Johnson, Zilli 8, Cinciarini 11, Pascolo 10, Zampini 6, Radonjic 17, Tassone 3, Zilio, Pinza. All.: Antimo Martino. Ass.: Andrea Fabrizi e Paolo Ruggeri.

Agribertocchi Orzinuovi: Zugno 18, Mayfield 2, Donzelli 6, Bertini 10, Brown 5, Trapani 3, Gasparin 6, Alessandrini 6, Ndzie 13, Leonzio ne. All.: Andrea Zanchi. Ass.: Matteo Mattioli e Nicola Scrigna.

Note: Osservato un minuto di silenzio prima della palla a due per la prematura scomparsa di Samuel Dilas, in maglia Forlì dal 2018 al 2021.

—

Area Comunicazione Pallacanestro Forlì 2.015

Massimo Framboas