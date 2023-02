A2 – Forlì trionfa contro Ferrara

Bella partita all’Uniero arena, con il Forlì che trionfa su Ferrara. Ben 5 giocatori dell’Uniero ( Sanford 21, Cinciarini 19, Valentini 16, Adrian 14, Pollone 15) e 4 degli ospiti ( Cleaves 26, Smith 14, Campani 22, Amici 16) in doppia cifra, ciò a dimostrazione del grande livello tecnico della gara.

Inizio abbastanza equilibrato, con gli americani Sanford e cleaves che fanno faville, ognuno per la propria squadra. Alla metà pollone segna due triple in pochi secondi e spinge in avanti i compagni, e dopo 2 minuti ne segna un’altra. A questo punto la squadra passa in vantaggio e conclude il quarto sul 26-21.

Il secondo quarto si apre con canestri da tre dei padroni di casa, che estendono il vantaggio che già avevano. A questo punto gli ospiti provano a sfondare le linee avversarie e allo stesso tempo alzare il ritmo in difesa, ma ciò non sembra colpire molto i forlivesi che facilmente restano alla guida della partita sul 49-41.

Il terzo quarto segue la scia di quello precedente, con le squadre che si rincorrono canestro su canestro a 10 punti di differenza, senza che nessuna mai vada veramente in fuga o recuperi rispetto a questa situazione. Sul finale gli ospiti si svegliano e ricuciono di poco il gap, concludendo sul 73-66.

Ultima frazione caratterizzati dagli incessanti e a volte scandalosi errori arbitrali a sfavore soprattutto dei padroni di casa, che nonostante questo riescono a rimanere saldamente al comando della gara, anche grazie ad un tifo sfegatato del palazzetto. Il distacco rimane sempre lo stesso, sembra proprio che i due punteggi non vogliano per nulla avvicinarsi, e difatti la partita si conclude sul 97-89.

Unieuro Forlì – Basket Kleb Ferrara 97-89( 26-21,23-20, 24-25, 24-23).