Forlì trova la vittoria contro Cento con un finale da film

Partita rocambolesca all’uniero arena, con i padroni di casa che trovano una vittoria totalmente inaspettata fino a 2 minuti dalla fine. La squadra ospite, Cento, compie una gran gara, di carattere, e domina per tutta la durata del match, anche grazie alle grandi prestazioni di Marks e Archie. L’uniero invece non sembra sempre lucida, sembra spompata e senza creatività rispetto all’inizio del campionato. Nonostante ciò riesce a resistere per i 40 minuti e alla fine si inventa qualcosa di magico, grande prestazione comunque di Raivio, che nei momenti di difficoltà si carica la squadra sulla spalle.

Inizio sprint per l’uniero che da subito parte decisa, trova il ritmo ed inizia a segnare punti facili. Cento dal canto suo non si fa impaurire, lentamente si riorganizza e si riporta sotto. La prima frazione, caratterizzata da molti falli, si conclude sul 12-14 Cento.

Secondo quarto molto equilibrato, con le squadre che si studiano per una buona metà del tempo, portando azione valide da entrambi i lati . A questo punto gli ospiti provano ad alzare i giri, staccano di poco gli avversari che subito reagiscono e li riprendono. Il primo tempo si conclude sul 29-30 Cento, con un palazzetto scatenato nei minuti finali per vari errori arbitrali a sfavore dei padroni di casa e l’espulsione di cinciarini.

Prima metà del secondo tempo che continua ad essere equilibrata, anche se questa volta a favore dei padroni di casa. Cento però sul finale dimostra di averne di più e riprende in mano la partita, concludendo in vantaggio il quarto( 48-46), nonostante un grande raivio che sul finale si carica la squadra sulle spalle e segna punti pesanti.

Inizio quarta frazione molto caotico, con Cento che segna punti sfruttando i troppi errori arbitrali. Anche se la cavalcata sembra inesorabile, l’uniero ci prova in tutti i modi e riesce pigramente a rimontare. A meno di 1 minuto dalla fine la partita è ancora in bilico, con Forlì che è sotto di 3 ma ha 3 tiri liberi a disposizione. Ne segna due , il terzo rimbalza una volta e sembra stia per entrare quando berti leva la palla dal canestro, gli arbitri non fischiano e si continua. A 1 secondo dalla fine i padroni di casa segnano il punto del sorpasso, dopo due timeout e l’ultima azione di cento , Forlì riesce a vincere la partita per 63-62.

Unieuro Forlì -tramec Cento 63-62 (12-14,17-16,17-18,17-14)

Unieuro Forlì: Daniele cinciarini (4pt,1/4,0/2), Giulio Gazzotti (5pt,2/4,0/1), Fabio Valentini ( 8pt,2/10,0/4), Nathan Adrian ( 9pt, 4/11,0/2), Luca Pollone ( 5pt, 2/7,0/3), Lorenzo Penna ( 0pt, 0/1,0/1), Lorenzo benvenuti ( 7pt, 3/5,0/0), Nik Raivio( 25pt, 7/12,3/5)

Tramec Cento : Derrick Marks( 17pt, 7/12,2/5), Scott Ulaneo ( 2pt, 0/1,0/0) , Giovanni Tomassini ( 4pt, 2/9,0/3), Daniele Toscano ( 11pt, 4/7,1/4), Federico Zampini ( 9pt, 3/11,1/4), Matteo Berti ( 4pt, 2/3,0/0), Dominique Archie ( 12pt, 4/10,3/6), Yankiel Moreno ( 3pt, 1/3,0/0)