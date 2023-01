Forlì vince all’overtime contro Chieti

Partita cervellotica all’Uniero Arena, con entrambi i team che passano buona parte della partita a studiarsi, senza mai essere incisivi. I forlivesi probabilmente pagano la seconda partita in pochi giorni, dopo quella di giovedì contro Torino, e si presentano a questo match con molti uomini non disponibili. Fanno però una grande partita i soliti Sanford , divino in più occasioni con 27 punti, e Adrian. Chieti è per tutta la partita in leggero vantaggio, virtualmente alla guida ma senza mai prevalere. Fa un’enorme prestazione Serpilli tra le fila degli ospiti.



Inizio di partita macchinoso, con le squadre che per una buona metà del primo quarto si studiano senza esporsi. La tripla di pollone del 5-5 sancisce il vero inizio del match. Dopo varie schermaglie tattiche la prima frazione di conclude 15-19 Chieti.

Secondo quarto che inizia col botto per gli ospiti, che trovano buoni canestri e un temporaneo vantaggio. Ma Forlì dopo un inizio difficile si rimette in riga e colma il gap. Seguono minuti di grande agonismo, con entrambe le squadre che giocano con il piede puntato sull’acceleratore, ma sempre con Chieti che detta il ritmo. Si assiste però ad un cambio di virata della partita, e la partita per breve tempo verge a favore dei forlivesi. Ma alla fine del primo tempo torna in favore degli ospiti sul 34-38.

Terzo quarto molto concitato, con entrambe le squadre che creano e segnano moltissimo, ed un Uniero in grande spolvero che nonostante vari errori difensivi riesce a trovare il pareggio. Ma Chieti è solida, non si lascia impensierire, grazie a tiri dalla lunga distanza riprendere solidamente la guida della partita alla fine del terzo quarto sul 52-58.

Nell’ultima frazione i padroni di casa sembrano aver trovato una concentrazione che non hanno mai dimostrato di avere durante questa partita , e riescono lentamente a portarsi prima sul pari e poi in vantaggio. A poco tempo dalla fine dopo minuti di fuoco la partita è bloccata sul +1 Forlì. Chieti sembra abbia chiuso la partita ma a 8 secondi dalla fine Sanford infila una tripla impossibile, portando lo scontro all’ overtime sul 68-68.

I supplementari sono una guerra senza esclusione di colpi, con i giocatori che lottano con i denti per ogni punto. Sanford è incredibile, riesce da solo a fare 5 punti e portare la sua squadra in grande vantaggio prova a ricucire ma ormai è il palazzetto e i tifosi a spingere per la vittoria, che arriva sul 83-76.