Geist trascina Rieti al successo sulla Juvi Cremona

Rieti – Dopo un anno nel campionato di Serie B, la formazione della Kienergia NPC Rieti, torna nella Lega A2 per disputare la prima gara contro la Ju.vi. Cremona.

La formazione reatina affronterà la neo promossa compagine lombarda, targata Ferraroni, del coach Alessandro Crotti, già conosciuto a Rieti sulla panchina del RBC tra il 2009 e il 2011.

I ragazzi guidati da Coach Ceccarelli vengono da un periodo non proprio fortunato che li ha visti protagonisti di un pre-campionato “a singhiozzo” a causa degli infortuni.

Del Testa e compagni hanno però tutte le intenzioni di partire con il piede giusto.

Gli ospiti dal canto loro vorranno onorare al meglio il loro esordio nel campionato di serie A2 facendo leva sull’esperienza di giocatore del calibro di Gabriele Spizzichini, Davide Reati, Antonio Iannuzzi e Trevon Allen.

Kienergia NPC Rieti: Zugno, Geist, Timperi, Tortù, Tucker.

Ferraroni Ju.vi Cremona: Spizzichini, Reatini, Allen, Blake, Iannuzzi.

Inizio di gara con le due squadre che non si risparmiano. Subito Allen in lunetta per un fallo di Timperi (1 / 2) a cui risponde Tortù sempre dai tiri liberi con un 2/2. Gli ospiti infilano un 6-0 con 2 canestri di Iannuzzi ed ancora 2 liberi di Blake (2-7 al 4’). Risposta veemente dei ragazzi della Kienergia che in poco più di 120 secondi mettono a segno un parziale di 12-0, con i canestri di Tucker (2) ed una bomba a testa di Geist e Zugno che li proietta sul 14-7 al 6’ di gioco. Reazione dei ragazzi di Crotti con Iannuzzi che la fa da padrone sotto i tabelloni insieme a Milovanovic e punteggio di nuovo in parità in chiusura di primo quarto sul 16-16.

In avvio di seconda frazione Timperi subisce un antisportivo da Milovanovic ma fa 0/2 dalla lunetta. Gli ospiti sembrano avere molte più frecce nel loro arco ed allungano grazie a Reati, ancora Iannuzzi, Spizzichini e Blake che consentono alla Ju.vi Cremona di portarsi sul 18-25 al 14’. Dopo uno 0/2 di Vincini tocca a Tucker andare in lunetta (1 / 2), ma Nasello e Iannuzzi portano i lombardi sul +10, 19-29 al 17’. Si accende Geist che in meno di 2’ mette a segno 10 punti e riporta le 2 squadre in parità (29-29). Negli ultimi 120” ancora Geist e Tucker permettono ai padroni di casa di andare al riposo lungo avanti di 4 lunghezze.

Dopo l’intervallo Geist mette a segno ancora due canestri, ma gli ospiti rispondono con Blake, Iannuzzi e Spizzichini. Tucker segna il massimo vantaggio per i reatini (37-31 al 23’), ma ancora una volta Iannuzzi è protagonista della rimonta assieme a Blake (39-39 al 27’) che segna anche il canestro del sorpasso sul 39-41. Tucker e Geist permettono alla Kienergia di tornare in vantaggio (46-43 al 29’) ma Iannuzzi accorcia ancora con 4 punti di file e la frazione si chiude con la Kienergia avanti per 48-46.

Tucker parte alla grande e porta i reatini sul 52-46 al 33’, risponde Allen ma Timperi fa 2+1 e la Kienergia vola sul 55-48. Seguono 5 punti di Blake e 2 di Zugno, ma è sempre Iannuzzi a tenere i suoi a stretto contatto siglando il 57-55 al 37’. Subito dopo Allen pareggia, ma Geist, da 3 e Tortù dalla lunetta riportano Rieti sul +5 (62-57) quando mancano 67” alla fine. Iannuzzi fa 0/2 ai tiri liberi per la seconda volta in pochi minuti e così sono Tortù e Tucker a siglare il 66-57 finale per la Kienergia.

Tabellini

Kienergia NPC Rieti: Zugno 8, Geist 25, Timperi 7, Tortù 8, Tucker 19, Rotondo, Imperatori, Jhon, Del Testa, Maglietti, Nonkovic 2, Roversi.

Ferraroni Ju.vi. Cremona: Spizzichini 4, Reati 2, Allen 8, Blake 18, Iannuzzi 21, Roberto, Milovanovic 2, Nasello 2, Beghini, Giulietti, Vincini.

Mvp: Jordan Geist