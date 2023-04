Geist trascina Rieti, espugnata Ravenna

L’impresa è servita. La Kienergia gioca una gara solida, trascinata da Geist, e batte in trasferta Ravenna 75 a 68. Primo successo dell’era Ruggieri, primo della seconda fase.

Una partenza devastante. L’attacco è una macchina perfetta, percentuali elevate dalla lunga e nel pitturato, con Bonacini ad ispirare, e Geist, Maglietti e Tucker a finalizzare. Come se non bastasse, la difesa lascia le briciole ai padroni di casa, che in 20 minuti mettono insieme la miseria di 23 punti subendone addirittura 45. Rieti va al riposo lungo sopra di 22.

Ravenna però torna in campo totalmente diversa, e prova subito a ricucire lo strappo. 9 a 0 di break, poi Geist dal perimetro ricaccia indietro i padroni di casa. Si sveglia Anthony, Musso fa il resto insieme all’aggressività della difesa che permette a Ravenna di ricucire ed addirittura sorpassare. Nel momento difficile Geist sale in cattedra, piazzando 8 punti da fenomeno puro, che di fatto ricacciano indietro i padroni di casa e mandano i titoli di coda. Saranno 22 per il folletto americano della Npc finalmente tornato al top dopo l’infortunio. Doppia cifra anche per Maglietti.

OraSì Ravenna – Kienergia Rieti 68-75 (13-30, 10-15, 24-14, 21-16)

OraSì Ravenna: Bernardo Musso 18 (4/7, 2/6), Kendall Anthony 17 (6/12, 1/3), Danilo Petrovic 11 (2/2, 2/5), Vittorio Bartoli 5 (1/3, 1/3), Tommaso Oxilia 5 (2/5, 0/1), Nicola Giordano 5 (1/1, 1/3), Federico Bonacini 4 (0/3, 1/4), Ivan Onojaife 3 (1/2, 0/0), Lorenzo Allegri 0 (0/0, 0/0), Mirko Laghi 0 (0/0, 0/0), Nicola Giovannelli 0 (0/0, 0/0), Tommaso Galletti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 10 / 15 – Rimbalzi: 25 7 + 18 (Tommaso Oxilia 6) – Assist: 13 (Kendall Anthony, Federico Bonacini 4)

Kienergia Rieti: Jordan Geist 22 (4/6, 4/8), Lucas Maglietti 10 (0/1, 2/3), Darryl Tucker 9 (3/7, 0/0), Paolo Paci 9 (3/8, 0/0), Davide Bonacini 8 (4/8, 0/0), Marco Timperi 6 (2/5, 0/0), Maurizio Tassone 5 (1/2, 1/3), Paolo Rotondo 4 (2/4, 0/0), Maurizio Del testa 2 (1/1, 0/2), Nikola Nonkovic 0 (0/1, 0/0), Alessandro Naoni 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 14 / 19 – Rimbalzi: 39 10 + 29 (Darryl Tucker 16) – Assist: 10 (Darryl Tucker 3)

UFF. COMUNICAZIONE NPC RIETI