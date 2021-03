Givens-Rebec: Ravenna batte San Severo

Ravenna-San Severo (26-14; 22-17; 17-19; 23-20)

Orasi Ravenna: Rebec, Denegri, Oxilia, Givens, Simioni

Alleanza Pazienza Cestistica San Severo: Clarke, Contento, Ikangi, Bottioni, Mortellaro

Primo quarto

Le due squadre si ritrovano dopo una settimana, dove Ravenna ha vinto 83 ad 81 contro i padroni di casa di San Severo, la quale arriva da una serie di sconfitte consecutive e che non vince fuori casa dal 02/02/2020 in casa di Mantova.

Palla a due vinta da Ravenna, con San Severo che ha iniziato sin da subito a zona. Le due squadre, nei primi minuti, sono partite fredde in attacco, con la zona di San Severo che ha causato una serie di problemi per Ravenna. Nel primo quarto si è assistito ad una lotta, in termini di punti segnati, fra Givens (9) e Clarke (6). A metà quarto si è acceso Rebec che, assieme ad una gran difesa, ha portato Ravenna sul 18-8 con un parziale di 11-0. A fine quarto Cinciarini ha trattenuto Ogide e si è visto fischiare un fallo antisportivo. Il primo quarto finisce sul +12 per Ravenna, 26 a 14, con Givens unico giocatore in doppia cifra con 11 punti, Rebec 7 punti con 3 assist.

Secondo quarto

Il secondo quarto si apre con uno show di Cinciarini, che apre il quarto con 8 punti, portando Ravenna a +18. San Severo ha faticato molto in attacco, facendo molta fatica a trovare tiri puliti, mentre in difesa ha fatto fatica contro la transizione della squadra di casa. A metà quarto doppio tecnico per Rebec e Contento, dopo essere finiti testa contro testa. Nel finale del quarto San Severo è riuscita a costruire tiri migliori, portandosi sotto i quindici punti di svantaggio. Ravenna va all’intervallo sul 48 a 31 grazie al tiro sulla sirena di Maspero.

Terzo quarto

Il quarto si apre con la tripla di Ikangi per gli ospiti, con Ravenna che ha risposto subito, portandosi sul +24. Le squadre sono uscite molto bene dagli spogliatoi da un punto di vista offensivo. Il terzo quarto risulta essere abbastanza equilibrato, con una forte partenza dal punto di vista offensivo per poi avere una crescita delle difese. Il terzo quarto termina col punteggio di 65 a 50, con Ravenna che ha leggermente rallentato nel finale del quarto.

Quarto quarto

Il quarto si apre con le squadre abbastanza fredde al tiro. Nel corso della prima metà del quarto Rebec, fra assist e tiri da fuori, ha permesso nuovamente a Ravenna di tornare a +23, portandosi sul 77 a 54. Il quarto prosegue con un netto vantaggio di Ravenna, con Rebec che è salito in cattedra trascinando la squadra di casa alla vittoria finale per 88 a 70. Quinta vittoria consecutiva per Ravenna, sesta sconfitta consecutiva per San Severo.

Orasi Ravenna: Rebec 16+11, Buscaroli 0, Simioni 10, Oxilia 17+8, Maspero 4, Venuto 0, Vavoli 0, Denegri 8, Guidi 0, Chiumenti 4, Cinciarini 10, Givens 19

Alleanza Pazienza Cestistica San Severo: Bottioni2 , Ikangi 13, Petrushevski 0, Clarke 19, Maganza 7, Contento 6, Angelucci 0, Antelli 6, Mortellaro 4, Ogide 13

MVP Basketinside: Rebec