Givova Scafati, tutto facile nello scrimmage contro Sant’Antimo

Si è tenuto questo pomeriggio il secondo scrimmage stagionale della Givova Scafati.

Con la consueta modalità dell’azzeramento del punteggio ad ogni quarto di gioco, la truppa

gialloblù ha affrontato al PalaMangano una compagine di categoria inferiore, il Geko Sant’Antimo.

Sono state diverse le novità rispetto alla prima apparizione del gruppo agli ordini di coach Alex Finelli di domenica scorsa in terra laziale contro la Virtus Roma. Innanzitutto, la differenza di categoria ha permesso ai locali di avere maggiore fluidità nei giochi di attacco e

difesa ed allo staff tecnico di provare varie soluzioni, alternando sul parquet quasi tutti gli uomini a disposizione. Si è poi visto in campo per la prima volta lo statunitense Culpepper

(assente per lutto domenica scorsa), che ha regalato numeri di alta scuola, con un lavoro magistrale in cabina di regia. Infine, i tifosi scafatesi hanno potuto assistere all’amichevole in

diretta facebook dalla pagina ufficiale “Scafati Basket 1969”, grazie al lavoro dell’ufficio marketing gialloblù; esperimento che sarà replicato anche per tutti i prossimi appuntamenti

che accompagneranno la Givova Scafati alla prima sfida ufficiale.

La sfida, per onore di cronaca, è terminata con il risultato finale di 107-61 (27-14; 34-18; 23-10; 23-19).

Dichiarazioni di coach Alessandro Finelli: «Ringrazio la società per l’impegno profuso ad

organizzare questa amichevole, perché abbiamo un gran bisogno di acquisire quanto prima il

feeling giusto con il campo. E’stata una amichevole importante, soprattutto per Culpepper, perché

aveva saltato la precedente amichevole ed aveva bisogno, dopo così tanti mesi, di riprendere

confidenza col parquet e sono rimasto molto soddisfatto di quanto ha fatto vedere. Abbiamo dato

seguito, in linea generale, al buon atteggiamento visto contro Roma. La difesa sta acquistando

pian piano una identità di base con alcuni principi generali che abbiamo inserito, mentre in attacco

ci stiamo iniziando a conoscere».

IL TABELLINO

Givova Scafati: Marino 11, Grimaldi n. e., Rossato 19, Cucci 9, Culpepper 10, Nsesih 4, Thomas 20,

Sergio 11, Giordano, Benvenuti 7, Musso 14, Malpede 2. All.re: Finelli A.

Geko Sant’Antimo: Ratkovic 2, Carnovali 5, Milosevic 14, Cantone 5, D’Aiello, De Meo 2, Vangelov 19, Sergio, De Marca 1, Quaranta ne, Dri 13, Trapani 5. All.re: Patrizio V.

–

UFFICIO STAMPA Basket Scafati 1969