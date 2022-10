Grandi Emozioni al Pala Asti : la spunta Torino dopo una lunga rincorsa, Assigeco sfiora il colpaccio

PRIMO QUARTO Partenza a razzo dei piacentini che macinano subito giocate in velocità, gli uomini di Ciani sono invece in debito di ossigeno e patiscono i colpi di Pascolo e Miaschi in avvio. Gli emiliani vedono già il primo allungo al 5’ quando si ritrovano sul 2-9, De Vico e Jakson provano ad invertire la rotta con due buone giocate. Una tripla di Miaschi e un buon canestro nel pitturato di Guariglia tengono banco nei minuti iniziali, la prepotenza degli ospiti a rimbalzo e la buona vena al tiro di Sabatini e Miaschi alza ancora l’asticella dei gialloblù, ora Torino fa fatica a contenere Piacenza che con la schiacciata di Skeens prosegue la fuga. Un break firmato Guariglia e De Vico ricuce parzilamente lo strappo sulla prima sirena, il migliore però finora è Miaschi un impatto importante per l’emiliano (18-21)

SECONDO QUARTO Muove il punteggio subito McGusty da lontanissimo, Jakson lavora ottimamente in reverse un lay up, ma Kameron è incontenibile e chiude un contropiede in campo aperto. Poser riesce finalmente a fare valere i centimetri sotto i tabelloni, la Reale ritrova l’aggressività giusta in difesa. La rimonta prosegue con un bel possesso concretizzato sull’asse Vencato Jakson, e due punti molto educati di Poser. In questo frangente si rivede anche Taflaj, due buoni spunti per l’ala albanese, la Reale Mutua ricuce lo strappo iniziale (dal 22-31 al 31-36 al 15’) grazie ad una inchiodata di Jakson nell’area piacentina.La reazione ospite è nelle mani di Pascolo e Miaschi, quest’ultimo con un gioco da tre punti.

La partita degli uomini di Salieri è sin qui di pregevole fattura, i torinesi annaspano ma riescono a tenersi in gara, Sabatini pennella un assist al bacio per Skeens,mentre sull’altro fronte Taflaj per i gialloblù non molla la presa. Un ribaltamento ben riuscito di DeVico e un viaggio in lunetta di Soviero muovono ancora il punteggio : Piacenza resta avanti di un paio di possessi. Si va all’intervallo lungo con un paio di canestri a cronometro fermo di Vencato subito pareggiati da McGusty. Accorcia nel finale Schina con una tripla sulla sirena.

TERZO QUARTO Scende solo una squadra sul parquet nel terzo quarto : sono i biancorossi di Salieri, Skeens e Miaschi con due incursioni fiaccano subito il morale dei piemontesi che si ritrovano sotto (-8).

Si aggiunge l’antisportivo di De Vico e la frittata pare fatta, a Guariglia spetta l’arduo compito di limare lo svantaggio mentre McGusty infierisce ancora in campo aperto. Jakson subisce un antisportivo e trova il piazzato, Torino non corre più a vuoto e risale grazie anche a un paio di spunti difensivi di Vencato.

La lotteria del tiro libero premia Jakson Vencato e Skeens, McGusty concretizza un gioco da tre punti, mentre sul fronte gialloblù Pepe sfrutta ancora una volta il bonus. Una tripla di Querici ed un tap in di esperienza di Pascolo consentono a Piacenza di chiudere il quarto con un rassicurante margine (49-58)

ULTIMO QUARTO La prima tripla di Pepe sposta gli equilibri,un antisportivo a Soviero riaccende le speranze degli uomini di Ciani. Pepe non stecca dalla lunetta, si riscatta anche Soviero con un ottima lettura difensiva, ma i torinesi ormai sono lì a millimetri da Piacenza ( 60-62).

Dopo due occasioni ghiotte gettate alle ortiche, McGusty riporta gli emiliani a due possessi di vantaggio. Sulla sedia del cambio si rivede Mayfield finora in ombra,la tripla di Simone Pepe fa salire la temperatura del Pala Gianni Asti che diventa rovente.

E’ una battaglia punto a punto la tripla di Miaschi riporta a +4 Piacenza che anzi con McGasty rivede anche il +6.

Pepe converte un solo tiro libero (65-70) De Vico ipnotizza McGusty in difesa, l’americano di Piacenza non demorde e si rifà subito dopo. La partita cresce di intensità, Pepe mette il fiato sul collo ai biancorossi con la tripla del -4, Sabatini incespica stavolta e Torino pesca il jolly con l’antisportivo e Pepe non trema (70-72)

Il pareggio arriva tutto sull’asse Jakson Vencato, poi sale in cattedra Jakson che spazza sui 24’ secondi. L’ultimo possesso è per Torino che prova una tripla confusionaria e piatta di Jakson, scoprendosi così al contropiede piacentino, il pallone è intercettato però da De Vico e a Pepe resta ancora l’ultima chance senza sussulto. E’ Overtime.

OT Mayfield la riapre con una tripla piedi per terra, Kameron risponde anche lui dalla lunga, l’americano poi sfrutta a metà un viaggio in lunetta. Il Pala Gianni Asti si infiamma quando De Vico infila la tripla dall’angolo dopo un ottima circolazione di palla,sull’altro fronte Sabatini impatta ancora a cronometro fermo (78-78).

Dopo un lungo inseguire ora è la Reale Mutua a mettere per prima il muso davanti, l’inerzia del match è cambiata Mayfield serve un plastico lob per Poser che realizza nel traffico. Lo stesso lungo gialloblù vanifica un tentativo di Sabatini che vale tutti i due punti. Si entra nell’ultimo giro di lancette, Mayfield è perfetto dalla linea della carità, non basta un libero di Sabatini per riaprire i giochi. La vince Torino dopo un lungo inseguire in un match al cardiopalma ben giocato dalle due squadre.

REALE MUTUA TORINO – ASSIGECO PIACENZA 83—79 O.T. (18-21, 20-21, 17-20, 17-10, 11-7 )

Reale Mutua Torino: Demario Mayfield 17 (1/2, 4/9), Simone Pepe 14 (0/1, 2/9), Ronald Jackson 13 (6/10, 0/4), Federico Poser 13 (5/8, 0/0), Niccolo De vico 7 (0/1, 1/4), Tommaso Guariglia 7 (3/4, 0/1), Luca Vencato 5 (1/4, 0/3), Celis Taflaj 4 (2/3, 0/3), Matteo Schina 3 (0/1, 1/2), Giorgio Dalle ave 0 (0/0, 0/0), Gianluca Fea 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 23 / 27 – Rimbalzi: 51 14 + 37 (Ronald Jackson, Luca Vencato 10) – Assist: 22 (Luca Vencato 8)

UCC Assigeco Piacenza: Kameron Mcgusty 28 (7/15, 2/8), Federico Miaschi 15 (3/6, 2/11), Gherardo Sabatini 12 (0/4, 3/10), Brady Skeens 10 (5/6, 0/0), Davide Pascolo 8 (4/8, 0/0), Lorenzo Querci 3 (0/0, 1/1), Nemanja Gajic 2 (1/1, 0/1), Antonio jacopo Soviero 1 (0/0, 0/0), Lorenzo Varaschin 0 (0/0, 0/1), Giorgio Franceschi 0 (0/0, 0/0), Milos Joksimovic 0 (0/0, 0/0), Matteo Gherardini 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 15 / 26 – Rimbalzi: 35 9 + 26 (Gherardo Sabatini 9) – Assist: 18 (Gherardo Sabatini 11)