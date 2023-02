Grandi emozioni al Paladozza: una super Mantova vince in casa della Fortitudo Bologna

Una prestazione super dei ragazzi di coach Zanco vedono Mantova trionfare sulla Fortitudo Bologna per 77-73. Dopo l’ampio vantaggio creato dagli ospiti alla fine del primo tempo e il recupero della Fortitudo Bologna la partita si è decisa sul finale con una Mantova che ha gestito e portato a casa il risultato. On fire Cortese con 23; la Fortitudo Bologna, poco lucida in partita, nonostante il recupero dello svantaggio paga le disattenzioni a rimbalzo e gli errori dalla lunetta. Cucci, Fantinelli e Aradori i migliori per la squadra di coach Dalmonte.

Parte bene Mantova nel primo tempo chiudendo 28-48 in suo favore. Un super Cortese da 15 punti mette in difficoltà la difesa di casa, coadiuvato da Veronesi che ne mette 9. Un’organizzazione mentale che fa la differenza, in un campo caldo, per i ragazzi di Zanco lucidi a livello offensivo e difensivo, con tanti rimbalzi recuperati e precisi ai liberi. La Fortitudo, un po’ in confusione, è imprecisa dalla lunetta e molto morbida difensivamente: la “mancata” schiacciata di Devis denota poca lucidità. Aradori, Fantinelli e Italiano ne mettono sette a testa: troppo poco per spaventare una Mantova che, dopo il primo quarto chiuso sul 16-23 in suo favore, va negli spogliatoio galvanizzata dal risultato ottenuto nella prima parte di gara.

Nel secondo tempo le due squadre regalano emozioni forti: nel terzo quarto la Fortitudo Bologna tenta di rosicchiare punti agli ospiti chiudendo sul 49-62; nell’ultimo la tensione è evidente con Mantova che vince 73-77. In questa centrifuga di emozioni, pesano le triple di Aradori da un lato e quelle di Cortese e Veronesi dall’altro; l’impatto di Cucci che esce per doppio tecnico nel suo momento migliore; i nervi tesi tra Italiano e Ross e i liberi finali dello stesso Ross che di fatto regalano il vantaggio necessario per vincere il match. Mantova sbanca il Paladozza e lo fa con tutti i meriti: la Effe ha qualcosa da rivedere sotto l’aspetto mentale, con la seconda sconfitta consecutiva rimediata dopo Chieti.