Il derby è di Forlì, al tappeto la Fortitudo Bologna

Grandissima partita dell’Uniero, che in casa distrugge la Fortitudo, dominando su tutti i fronti. C’era grande attesa per questo scontro vista l’antica rivalità tra le due squadre, tant’è che il palazzetto era totalmente sold-out, con più di 6000 persone di entrambe le fazioni. Come nei migliori scenari possibili, l’Uniero riesce ad azzeccare in tutto la partita, e grazie ad incredibili prestazioni di Sanford, Valentini e Pollone stravincono contro una squadra sulla carta pari a loro. Bellissimo spettacolo dato anche dalle tifoserie ,che per tutta la partita si fronteggiano in uno scontro feroce tanto quanto quello in campo, e che per questa occasione tirano fuori storici cori e ritornelli ben conosciuti da tutti.

Inizio di partita agguerritissimo per gli ospiti, che nonostante siano in una situazione di netto svantaggio visto il tifo sfegatato del palazzo, fanno un gioco di grande consapevolezza, limitando al massimo l’attacco Unieuro e segnando molto. I padroni di casa non si fanno spaventare, sono solidi, freddi, e anche grazie ad un divino Sanford si riportano alla guida della gara. Il quarto si conclude 22-18 Forlì.

Seconda frazione di totale dominazione dell’Uniero, che dà alla Fortitudo una bella lezione di basket e, grazie a grandi prestazioni dei singoli ed una sinergia incredibile, gioca su un tappeto di velluto. Il quarto finisce 50-35 in uno stadio infuocato.

Terza frazione molto flemmatica, con le due squadre che si studiano, provano tanto ma non riescono a concretizzare molto . La Fortitudo dal canto suo prova in tutti i modi a recuperare, si vede che è tornata dagli spogliatoi con una mentalità diversa, ma la sicurezza di Forlì è spiazzante, sembra quasi che la palla voglia sempre entrare per fare contenti i tantissimi tifosi presenti. Il quarto finisce 66-47.

L’ultima frazione è semplicemente una passerella per i forlivesi, che ormai stanno solo pensando a dare spettacolo e a fare cantare i tifosi. Alla Fortitudo va l’onore di non essersi mai arresa, anche quando la partita era ormai sotto un treno per loro hanno continuato a provarci. La partita finisce 88-66.

Unieuro Forlì- Fortitudo Bologna 88-66(22-18,28-17,16-12,22-19)

Unieuro Forlì: Vincent Sanford(11pt, 5/9,1/3), Daniele Cinciarini(15pt, 7/12,1/3), Giulio Gazzotti(0pt,0/2,0/1), Fabio Valentini(20pt,7/13,5/9), Nathan Adrian(9pt,4/9,1/3), Luca Pollone(9pt,3/5,1/2), Michele Munari(0pt,0/0,0/0), Benjamin NDour(0pt,0/0,0/0), Todor Radonjic(10pt,3/3,2/2), Lorenzo Penna(5pt,1/2,0/0), Lorenzo Benvenuti(9pt,4/8,0/0), Franco Flan (0pt,0/0,0/0)

Kigili Fortitudo Bologna: Ygor Biordi(0pt,0/0,0/0), Lorenzo Bonfiglioli(0pt,0/0,0/0), Marcus Thornton(11pt,5/13,1/6), Pietro Aradori(9pt,3/8,0/3), Simone barbante(4pt,2/6,0/1), Alessandro Panni0pt,0/5,0/4), Paolo Paci(0pt,0/0,0/0) , Matteo Fantinelli(8pt,4/7,0)3), Nazareno Italiano(8pt,2/4,1/3), Valerio Cucci(21pt,6/8,2/3), Steven Davis(5pt,2/5,1/3).