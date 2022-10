Il derby è di Forlì, niente da fare per Ravenna

Unieuro Forlì – OraSì Ravenna 81-72 (28-17, 24-16, 16-25, 13-14)

Unieuro Forlì: Daniele Cinciarini 16 (3/8, 3/4), Nathan Adrian 14 (5/6, 1/5), Nik Raivio 13 (5/8, 1/2), Todor Radonjic 12 (4/4, 1/5), Fabio Valentini 11 (2/2, 2/6), Luca Pollone 6 (0/0, 2/4), Lorenzo Penna 6 (1/2, 0/2), Giulio Gazzotti 2 (1/1, 0/1), Lorenzo Benvenuti 1 (0/7, 0/0), Benjamin Ndour 0 (0/0, 0/0), Michele Munari 0 (0/0, 0/0), Franco Flan 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 9 / 14 – Rimbalzi: 39 11 + 28 (Nathan Adrian 9) – Assist: 23 (Fabio Valentini 6)

OraSì Ravenna: Bernardo Musso 22 (4/4, 4/6), Wendell Lewis 17 (6/14, 0/0), Federico Bonacini 9 (1/1, 2/5), Nicola Giordano 8 (4/5, 0/0), Kendall Anthony 7 (0/5, 2/4), Danilo Petrovic 6 (3/5, 0/7), Vittorio Bartoli 3 (1/2, 0/0), Pietro Bocconcelli 0 (0/0, 0/0), Tommaso Galletti 0 (0/0, 0/0), Ivan Onojaife 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 10 / 15 – Rimbalzi: 29 5 + 24 (Federico Bonacini 11) – Assist: 10 (Kendall Anthony 5)

Vince ancora l’Unieuro, che fa 5/5, vince il derby contro Ravenna e si fissa in testa alla classifica anche per via della sconfitta di Cento (al pari di Pistoia, con una gara in più). Una partita vinta grazie alla tenacia mostrata nel primo tempo e portando cinque giocatori in doppia cifra.

LA CRONACA. Martino comincia con Valentini, Raivio, Pollone, Adrian e Gazzotti: il derby è aperto dalle triple di Musso e Valentini e rimane in assoluta parità nei primi minuti, nei quali si segna tanto fino al 12-12 a metà primo periodo. Ma nella seconda metà del quarto, l’Unieuro chiude la difesa, concede un solo canestro dal campo in oltre 4 minuti, e con la verve di Penna e compagni solca un parziale di 13-2 che chiude il primo periodo sul 28-17. Ravenna segna 4 punti nei primi minuti di secondo quarto, ma la reazione biancorossa è veemente: Penna, Adrian, Cinciarini e Pollone segnano con continuità e portano i biancorossi al +18, 41-23 al 16esimo. Negli ultimi minuti di primo tempo si mantiene il ritmo alto, fino al 52-33 segnato da Gazzotti con il quale si va all’intervallo lungo.

Nel terzo quarto Ravenna rientra fino al -8 con le giocate di Musso e Lewis, ma l’Unieuro nella seconda metà del periodo trova in Cinciarini il suo leader: “Cincia” segna 7 punti di fila che portano al 65-56 ed anticipano il 68-58 al 30esimo. Ravenna non è assolutamente intenzionata a mollare, e i biancorossi si affidano al “fattore R”: Raivio e Radonjic segnano 9 punti in 5 minuti e la tripla di “Tosho” vale il 77-62 al 34esimo. Gli ospiti non si arrendono, Musso arriva a toccare quota 22 punti per il 78-71, ma a 30 secondi dalla fine arriva la giocata decisiva di Cinciarini: la sua tripla vale il +10 e chiude il match.

UFF.STAMPA PALL.FORLI’