Il derby si tinge d’azzurro, Napoli batte Scafati e si aggiudica il big match

GeVi Napoli – Givova Scafati 78 – 68

Napoli in campo con Mayo, Marini, Lombardi, Parks e Zerini, Scafati risponde con Palumbo, Jackson, Sergio, Benvenuti e Thomas. In difesa Sacripanti opta per Marini su Palumbo mentre a Lombardi tocca Thomas, ma la scelta non paga soprattutto sul primo accostamento, con l’ex Fortitudo. D’altra parte Lombardi battezza bene il suo match dalla distanza, anche se la fisicità della Givova si fa sentire, con mis-match di default, Zerini presto a due falli e il cambio obbligato di un generoso Iannuzzi.

A cavallo tra primo secondo quarto gli ospiti toccano anche il +11 (15-26), ma quando al posto di un ectoplasmatico Parks subentra Sandri la musica cambia. Due sue bombe insieme a un redivivo Marini, dopo qualche soluzione forzata ma a segno di Mayo, restituiscono a Napoli la scia, poi il pareggio quindi il +5 sul 44-39. Scafati perde qualcosa sul piano della lucidità, ma dopo aver allungato le rotazioni con Rossato e Cucci, punta su un quintetto fisico e versatile con Palmumbo, Musso, Sergio, Benvenuti e Thomas: el Gatito risponde presente con la bomba del -2, Sergio manca una comoda tripla per rimettere il naso avanti. Con l’uscita di Mayo per un taglio al sopracciglio e il rientro di uno spento Monaldi torna la confusione, 44-42 il parziale al giro di boa.

Nella ripresa rientra Zerini ma arriva subito il terzo fallo di Lombardi che però resta in campo, Thomas ringrazia con qualche gita in lunetta ma resta di fatto l’unico riferimento della Givova, che paga lo spartito di un match spostatosi sui binari dell’agilità. Proprio Lombardi si guadagna i gradi di mattatore, anche grazie a un tagliafuori difensivo condiviso alla grande con Zerini, il cui pick and roll con Marini diventa un’autentica spina nel fianco dei giallo-blù. Scafati arranca anche sulle rotazioni difensive, concedendo triple più aperte piazzate da Parks di solo cotone (59-46), Jackson si fa rivedere con Sergio ma nel match entra anche Monaldi, ed è forse tardivo il ricorso alla zona da parte di Finelli, che fa i conti con appena quattro punti segnati dal campo, 5/18 dall’arco e 13/20 dai liberi. 63-50 per Napoli al 30′.

In avvio di ultimo quarto riposo meritato per Zerini con Iannuzzi, idem per Parks con Uglietti sul parquet, Mayo apre bene le danze con i liberi del massimo vantaggio azzurro, ma in difesa si perde Rossato che ringrazia con il 2+1. Marini in teardrop e il grande perno con l’appoggio di Iannuzzi compensano l’uscita di scena di un grande Sandri (69-53 a 5’48” dalla fine), ma Thomas torna in scena, rimpiazza Benvenuti e confeziona in un amen la bellezza di tre gite immacolate in lunetta. A 5′ esatti i giochi sembrano riaprirsi, Iannuzzi e un contropiede spettacolare di Lombardi non sono d’accordo, Cucci però va di 2+1, complice un altro rimbalzo offensivo della serie, e Thomas ormai è glaciale dalla lunetta (72-64 a 2’52”). Nel frattempo si aggiungono il quinto fallo di uno stoico Lombardi, una persa azzurra che scatena le proteste di Marini con tecnico, e Scafati capitalizza con libero e tripla di un Thomas ormai incontenibile. C’è però tutto l’orgoglio del n.13 azzurro nel break che con quattro punti e una recuperata restituisce a Napoli il +8 (76-68) a 1’38”. In attacco, uscendo dal time-out, Scafati perde forse l’ultimo treno con la penetrazione nel vuoto di Rossato e Thomas che perde la maniglia, il cronometro scorre inesorabile mentre Parks va di arcobaleno assistito dalla tabella: due punti che valgono il 78-68 finale per Napoli.