Il PalaBanca non basta: l’Assigeco Piacenza s’inchina a Udine

UCC ASSIGECO PIACENZA – APU OLD WILD WEST UDINE 81-88 (24-18; 20-18; 14-26; 23-26)

Passo falso dell’Assigeco Piacenza sconfitta al PalaBanca contro la Apu Old Wild West Udine. Due tempi diametralmenti opposti quelli giocati dai biancorossoblu, che conducono il risultato nei primi due quarti salvo poi arrendersi ai tentativi di rimonta friulani nel terzo. Inutili per i ragazzi di coach Salieri le discrete percentuali dall’arco e i 20 tentativi a canestro in più degli avversari: Briscoe e Gentile si rivelano fondamentali nei momenti decisivi del match e regalano un’altra vittoria ad Udine. Ora il prossimo impegno stagionale arriverà domenica prossima nella trasferta di Bologna in cui l’Assigeco inseguirà il secondo successo della fase a orologio contro la Fortitudo.

PRIMO QUARTO

Esposito e Cusin fanno subito 0-4 per gli ospiti, poi Miaschi va a segno dal perimetro e smuove l’attacco piacentino. L’ala dell’Assigeco trova altre due conclusioni vincenti dall’arco, mentre gli ospiti rispondono con Cusin, Gentile ed Esposito. Assigeco a bersaglio dalla lunga distanza con Gajic, ma Esposito pareggia i conti e poi Briscoe dalla retina fa 12-14. I padroni di casa premono sull’accelleratore: prima trovano il pari con Pascolo, poi si portano avanti con le triple di Miaschi e Querci. Cesana risponde a Pellegrino, Gentile ricuce lo svantaggio ospite ma Pascolo a pochi secondi dalla sirena trova il canestro del 24-18.

SECONDO QUARTO

McGusty segna il primo canestro della sua serata, poi Querci regala ai padroni di casa il primo vantaggio in doppia cifra del match. L’and-1 di Soviero replica al jumper di Gentile, McGusty va ancora a bersaglio in area ma Cusin impedisce ai biancorossoblu di allungare (34-22). Altra conclusione vincente di McGusty, Bertetti segna la prima tripla ospite della partita ma McGusty trova altri quattro punti consecutivi e costringe al timeout i friulani (40-26). Pellegrino fa la voce grossa in area, le triple di Monaldi e Gaspardo riavvicinano gli ospiti fino al -5 ma la tripla di McGusty a pochi secondi dalla fine del quarto tiene Udine a distanza (44-36).

TERZO QUARTO

Il gioco riprende con il sottomano di Briscoe, poi Gajic va a segno dal perimetro. Pascolo risponde ai due canestri di Gentile, poi gli ospiti continuano a ricucire lo svantaggio con Esposito (49-44). Pascolo non sbaglia dalla lunetta, Pellegrino trova due punti in area ma l’Assigeco si tiene in partita con il floater di Cesana. Gentile e McGusty scambiano canestri, poi Esposito e Briscoe portano Udine sul -3 (55-52). Ospiti ancora a segno gli con Monaldi, ma Miaschi da tre dà nuovo ossigeno all’Assigeco. La rimonta friulana è completata sul finale del quarto prima con la tripla di Briscoe, poi con cinque punti i di Gaspaldo che valgono il +4 ospite (58-62).

QUARTO QUARTO

Udine allunga con l’and-1 di Brisocoe, Pascolo va a segno in area ma Monaldi dal perimetro regala il +8 ai friulani. L’Assigeco si riavvicina con McGusty e Miaschi, ma gli ospiti rispondono con Cusin ed Esposito (64-72). Nobile e Gajic vanno a segno da tre per le rispettive squadre, poi Briscoe segna cinque punti consecutivi dal grande peso specifico (67-80). La tripla di Gentile chiude virtualmente i giochi, la tripla di Gajic e le tre bombe dall’arco di Cesana riaccendono le speranze biancorossoblu ma i liberi di Briscoe chiudono definitivamente i conti: vince Udine per 81-88.

DATI STATISTICI

Apu Old Wild West Udine: Alessandro Gentile16 (6/7, 1/1), Michele Antonutti 0 (0/0), Francesco Pellegrino 8 (4/7 da due), Ethan Esposito 12 (5/7, 0/2), Vittorio Nobile 3 (1/1 da tre), Isaiah Briscoe 22 (5/6, 1/3), Diego Monaldi 8 (1/2, 2/6), Gianmarco Bertetti 3 (1/1 da tre), Marco Cusin 8 (3/7 da due), Raphael Gaspardo 8 (1/2, 2/5)

All.: Carlo Finetti (assistenti: Gabriele Grazzini, Luigino Sepulcri, Giancarlo Sacco)

UCC Assigeco Piacenza: Gherardo Sabatini 0 (0/2, 0/1), Nemanja Gajic 12 (0/1, 4/9), Kameron McGusty 17 (7/14, 1/7), Federico Miaschi 19 (1/3, 5/10), Luca Cesana 13 (2/6, 3/7), Davide Pascolo 10 (4/8, 0/2), Jacopo Soviero 4 (1/1 da due), Marco Portannese 0 (0/0), Lorenzo Galmarini 1 (0/2 da due), Lorenzo Querci 5 (1/1, 1/3), Milos Joksimovic NE, Matteo Gherardini NE

All.: Stefano Salieri (assistenti: Fabio Farina, Humberto Alejandro Manzo)