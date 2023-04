Il supplementare premia Torino che batte al Paladozza la Fortitudo Bologna

A Torino è servito un supplementare per battere in casa una mai doma Fortitudo Bologna per 92-89. La tripla nel finale di ultimo quarto di Pepe, il migliore per i piemontesi con 24 punti, ha poi dato il via alla vittoria della squadra di coach Ciani. La Fortitudo, brava a recuperare nel primo tempo, non ha sfruttato bene l’ultima giocata di quarto e nonostante la tripla allo scadere di supplementare di Panni, esce sconfitta da una sfida senza esclusione di colpi. Per la Effe, Candussi, Thornotn e Fantinelli i migliori.

Torino chiude in vantaggio il primo tempo sul 41-38 grazia ad una giocata a tre secondi dalla di fine di Pepe che trova punti e canestro aggiuntivo. La Fortitudo, sotto nel primo quarto 15-23, riesce a recuperare terreno portandosi sul 38 pari nel finale prima dei punti di Torino. Pepe on fire sin qui con i suoi 11 punti coadiuvato da Guariglia (8pt per lui) spina nel fianco sotto canestro e Mayfield. La effe, che si è affidata alle giocate di Fantinelli e Candussi nel primo quarto, ha trovato in Panni e Vasl i motori giusti per dare il via alla squadra e riaccorciare su Torino.

Nel secondo tempo, dopo un terzo quarto di equilibrio finito 63-63, la Fortitudo sciupa la palla finale dopo l’ottima tripla di Pepe dell’80 pari con la partita che si porta sull’overtime. Al supplementare Torino mette più gas e riesce a mettere con la tripla di Jackson la parola fine alla partita. Panni a 7 secondi dalla fine mette un tripla tardiva che serve poco alla squadra di Dalmonte, siglando il finale di partita sull’89-92 per Torino.

MVP BASKETINSIDE: Simone Pepe

Fortitudo Flats Service Bologna: Thornton 17, Barbante 6, Panni 2, Fantinelli 15, Italiano 5, Cucci 9, Bonfiglioli 0, Candussi 18, Vasl 6, Natalini 0, Niang 0, Aradori 2

Reale Mutua Torino: Mayfield 19, Fea 0, Vencato 10, Taflaj 5, Schina 10, Jakcson Jr 9., Guariglia 15, De Vico 0, Dalle Ave 0, Pepe 24