Impresa Chieti, Fortitudo al tappeto

Caffè Mokambo Chieti – Fortitudo Flats Service Bologna 58-57 (25-17, 13-13, 9-11, 11-16)

Caffè Mokambo Chieti: Darryl Jackson 13 (1/4, 3/6), Andrea Ancellotti 13 (6/9, 0/0), Michele Serpilli 12 (3/4, 2/7), Terrence Roderick 10 (3/9, 1/8), Martino Mastellari 8 (1/3, 2/4), Saverio Bartoli 2 (1/2, 0/0), Elhadji Thioune 0 (0/1, 0/0), Gabriele Spizzichini 0 (0/1, 0/2), Thomas Reale 0 (0/2, 0/3), Matteo Pichierri 0 (0/0, 0/0), Miroslav Gjorgjevikj 0 (0/0, 0/0), Riccardo Febbo 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 4 / 6 – Rimbalzi: 36 9 + 27 (Terrence Roderick 12) – Assist: 15 (Terrence Roderick 11)

Fortitudo Flats Service Bologna: Pietro Aradori 15 (3/4, 2/9), Matteo Fantinelli 11 (4/7, 1/2), Marcus Thornton 9 (0/1, 3/9), Nazzareno Italiano 9 (3/3, 1/5), Valerio Cucci 7 (3/7, 0/1), Alessandro Panni 4 (2/4, 0/1), Simone Barbante 2 (1/3, 0/0), Steven Davis 0 (0/1, 0/0), Ygor Biordi 0 (0/0, 0/0), Saliou Niang 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 4 / 6 – Rimbalzi: 30 3 + 27 (Matteo Fantinelli 7) – Assist: 12 (Matteo Fantinelli, Marcus Thornton 4)

Festa grande in casa Chieti: l’arcigna difesa teatina porta alla seconda vittoria consecutiva. Dopo un match condotto per larghi tratti, i teatini hanno la meglio sulla Fortitudo. I top scorer dei biancorossi sono Jackson e Ancellotti (13 punti ciascuno), per gli emiliani spiccano i 15 di Aradori.

L’avvio di gara vede gli attacchi prevalere nettamente sulle difese: dopo poco meno di 2 minuti di gara, il parziale è arenato sul 5-5. La Mokambo è brava a stringere le maglie in difesa e a ripartire in velocità e così, a 02:30 dall’avvio della contesa, grazie alle triple di Jackson e Serpilli, i teatini si portano sull’11-5. Gli ospiti però, sono una compagine ben rodata e, con Barbante e il gioco in post di Aradori, si riportano ad un solo possesso di svantaggio dopo poco più di 3 minuti dall’avvio delle ostilità (11-9). I biancorossi, trainati dal proprio pubblico, stringono le maglie in fase di non possesso e, grazie a trame ben imbastite in fase offensiva, piazzano un parziale di 6-0 e obbligano coach Dalmonte al timeout a 04:05 dal primo mini intervallo (17-9). La Fortitudo si affida al talento di Cucci, Aradori e Thornton, la Mokambo realizza da oltre l’arco con Mastellari e così, a 2 minuti dal primo mini break, la Fortitudo si porta a contatto e coach Rajola chiama il minuto di sospensione sul 20-17. La pausa sortisce gli effetti sperati in casa Chieti e così, con la bomba di Mastellari ed il gioco in situazione di post di Ancellotti, il parziale del primo quarto è di 25-17.

La Mokambo rinizia da dove aveva interrotto e, con Mastellari, tocca immediatamente la doppia cifra di vantaggio (27-17). La Effe prova a ricucire con Panni ma Ancellotti schiaccia ribadendo il +10 Mokambo a 2 minuti dalla ripresa del gioco (29-19). La Fortitudo dimostra di non essere scesa in Abruzzo in vacanza e così, sfruttando il talento di Fantinelli, i bolognesi si riportano pericolosamente a contatto: al giro di boa del secondo quarto, il parziale è di 31-26. La Mokambo realizza solo con Jackson a cronometro fermo, gli ospiti ne approfittano con Italiano per riportarsi a sole 4 lunghezze di svantaggio, con coach Rajola che a 03:12 dalla pausa lunga chiede la sospensione del gioco (32-28). I biancorossi escono benissimo dal timeout e, con Serpilli e la bomba di Jackson, si riportano in un amen sul +9 (37-28 a 02:30 da fine quarto). Aradori accorcia, Jackson realizza a cronometro fermo e così, al ventesimo, si giunge sul 38-30.

La Mokambo pigia il piede sull’acceleratore e così, con Ancellotti e Serpilli, tocca il massimo vantaggio dopo poco più di 2 minuti di gioco (43-30). Aradori piazza un break di 0-5, ma Ancellotti inchioda nuovamente la doppia cifra di vantaggio al giro di boa del terzo quarto (45-35). Le difese salgono di giri, Panni realizza con un jumper dalla media ma Roderick ripaga la difesa ospite con la stessa moneta a 03:30 dall’ultimo mini intervallo (47-37). La Mokambo smarrisce la via del canestro, i biancoblù vanno ripetutamente a segno con Fantinelli e così, all’ultimo mini intervallo, il parziale è di 47-41.

L’avvio di quarto quarto è di chiara marca bolognese con la Effe che, grazie a Italiano e Cucci, si riporta a -2 dopo quasi 3 minuti di gara (47-45). La Mokambo continua la sua impasse in fase offensiva, gli ospiti si portano in vantaggio con una tripla di Thornton a 05:50 dal termine della contesa (47-48). La Fortitudo tocca anche il + 3 con Italiano ma una bomba di Roderick riporta il match sul filo dell’equilibrio al giro di boa del quarto periodo (50-50). Cucci riporta gli ospiti in vantaggio con un 1/2 a cronometro fermo, Serpilli è bravissimo a punire la difesa bolognese dalla lunga distanza (53-51 a 03:00 da fine gara). Cucci inchioda il pari ma una poderosa bomba di Jackson prima ed un’imperiosa schiacciata di Ancellotti riportano i teatini sul 58-53 a 01:21 dal termine della contesa, con coach Dalmonte che è costretto al timeout. Aradori accorcia con un 1/2 dalla lunetta, Italiano realizza da oltre l’arco ma non basta: alla sirena finale, è la Mokambo a festeggiare: al quarantesimo, il risultato finale è di 58-57.

Federico Ionata – Addetto Stampa Caffè Mokambo Chieti Basket 1974