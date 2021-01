Impresa Pistoia, Wheatle e Fletcher stendono Forlì

Giorgio Tesi Group Pistoia – Unieuro Forlì 79 – 75 (19-18; 30-39; 48-49)

Giorgio Tesi Group Pistoia: Della Rosa 3, Poletti 10, Del Chiaro NE, Fletcher 22, Saccaggi 10, Sims 7, Querci NE, Wheatle 20, Riisma 5, Zucca 2. All: Carrea.

Unieuro Forlì: Rush 15, Giachetti 4, Campori, Natali NE, Bolpin 2, Landi 8, Dilas, Ndour NE, Rodriguez 9, Bruttini 17, Roderick 20. All: Dell’Agnello.

Arbitri: Tirozzi, Maschietto, Centonza.

Dopo nove vittorie di fila e oltre due mesi senza sconfitte, si interrompe a Montecatini l’imbattibilità biancorossa.

Dell’Agnello non recupera Natali dopo l’infortunio alla caviglia, e parte con Rodriguez, Roderick, Rush, Landi e Dilas: non si segna, nei primi attacchi, e la gara è sbloccata dal canestro di Landi, ai quali rispondono Poletti e Fletcher per il 5-2. Roderick pareggia, ma quattro punti di fila di Sims ridanno margine ai padroni di casa (12-5) e costringono Dell’Agnello al time-out. L’Unieuro che rientra è squadra convinta, che trova la via del canestro con Bruttini e Rush per il 15-13. Negli ultimi 30’’, Wheatle segna il 19-15, ma il “gioco da tre punti” di capitan Giachetti chiude il primo periodo sul 19-18.

Al rientro segna Bruttini per il vantaggio, un canestro che apre il parziale di 9-0 a favore dei biancorossi che, con i punti di Rush e Roderick, toccano il 19-27. Pistoia segna il primo canestro del secondo quarto dopo oltre 4 minuti e si avvicina con 5 punti consecutivi di Riisma (26-27). Segna Rodriguez da tre punti, e lo seguono Roderick (con quattro punti di fila) e Bruttini per il 30-36. La tripla di Rush, negli ultimi secondi, chiude il primo tempo sul 30-39.

Pistoia riparte con i canestri di Saccaggi, Fletcher e Sims, ai quali replica la tripla di Rush (13 punti) ed il canestro in contropiede di Rodriguez dopo la rubata e assist di Roderick (37-44). La risposta toscana è affidata a Poletti, al quale risponde Bruttini con una delle sue giocate in post-basso e due tiri liberi per il 43-48. Il canestro di Flatcher chiude il terzo quarto, 48-49.

Si riparte con il canestro di Roderick, ma Pistoia pareggia con la tripla di Fletcher e allunga fino al 58-51. Dopo il timeout di Dell’Agnello, segna Rush e pareggia i conti Bruttini con cinque punti di fila (58-58). Segna ancora Fletcher per la Giorgio Tesi, e gli replica Rodriguez (63-62), ma i liberi di Wheatle e quelli di Poletti valgono l’allungo pistoiese per il 71-62. A 90’’ dalla fine, i liberi di Saccaggi mantengono il +9 casalingo, ma la tripla di Landi ed il canestro, dopo la rubata, di Roderick riportano l’Unieuro a -4 quando si apre l’ultimo minuto (73-69). Il finale è 79-75, con la tripla di Landi che chiude il match.

Dell’Agnello a fine partita: “Per prima cosa voglio fare i complimenti a Pistoia, squadra dura e tenace. Nel terzo quarto, quello che ha indirizzato la partita, abbiamo insistito troppo nel cercare soluzioni perimetrali e tirare molto da tre, cosa che non ci appartiene. C’è anche da dire che la fisicità dei loro esterni, come temevamo prima della partita, ci ha messo in difficoltà nel cercare qualche soluzione in più in area”.

Area Comunicazione Pallacanestro Forlì 2.015