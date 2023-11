Impresa Udine: spazzata via la Fortitudo. Prima sconfitta per Bologna

Apu Old Wild West Udine – Flats Service Fortitudo Bologna 87-56 (25-10, 18-20, 24-14, 20-12)

Apu Old Wild West Udine: Lorenzo Caroti 18 (0/0, 6/8), Mirza Alibegovic 16 (0/0, 4/8), Jason Clark 15 (0/1, 5/7), Iris Ikangi 15 (0/1, 4/8), Raphael Gaspardo 9 (3/4, 0/3), Gianmarco Arletti 5 (1/2, 1/2), Marcos Delia 4 (0/1, 0/0), Matteo Da ros 3 (0/2, 0/1), Diego Monaldi 2 (1/1, 0/3), Jacopo Vedovato 0 (0/0, 0/0), Michele Zomero 0 (0/0, 0/0), Matteo Agostini 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 17 / 20 – Rimbalzi: 31 6 + 25 (Raphael Gaspardo 8) – Assist: 20 (Lorenzo Caroti 5)

Flats Service Fortitudo Bologna: Riccardo Bolpin 11 (2/3, 2/5), Mark Ogden 10 (2/8, 2/5), Deshawn Freeman 10 (4/7, 0/0), Celis Taflaj 8 (4/5, 0/3), Alberto Conti 7 (2/5, 1/3), Matteo Fantinelli 6 (3/4, 0/0), Alessandro Panni 3 (0/2, 1/5), Alessandro Morgillo 1 (0/0, 0/0), Nicola Giordano 0 (0/1, 0/3), Luigi Sergio 0 (0/1, 0/1), Vitalii Kuznetsov 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 4 / 6 – Rimbalzi: 26 9 + 17 (Mark Ogden 7) – Assist: 9 (Riccardo Bolpin 4)

Una sontuosa Apu Old Wild West Udine infligge la prima sconfitta della stagione alla Flats Service Fortitudo Bologna! Per i bianconeri sono addirittura 31 i punti di scarto alla sirena finale.

La squadra allenata da coach Vertemati vince nel recupero della settima giornata del Girone Rosso: il risultato finale è di 87-56 in un PalaCarnera sold out per la seconda volta in questo avvio di stagione. Mvp bianconero JASON CLARK, autore di xx punti (3/4 da due 3/5 da tre e 5/5 ai liberi) e 21 di valutazione complessiva in 20 minuti di gioco. L’Apu si presenta in campo con il quintetto formato da: Caroti, Clark, Ikangi, Gaspardo, Delia.

Clark apre le danze con la tripla, imitato subito da Caroti dopo il recupero: 6-0 dopo un minuto e timeout richiesto da coach Caja. La zona schierata dall’Apu continua a bloccare l’attacco della Effe, con Gaspardo che stoppa Conti e Clark che brucia la retina in transizione. Capitan Fantinelli trova i primi due punti per gli ospiti, Gaspardo conferma il +9 con una schiacciata che manda in visibilio il Carnera. Il neo entrato Taflaj segna da due per l’11-4, Clark fa 3/3 da dietro l’arco e Udine tocca il massimo vantaggio, prima dell’appoggio al ferro di Freeman. Ikangi segna ancora da dietro l’arco allo scadere dei 24″, la Fortitudo cerca con continuità Freeman sotto canestro, nonostante il lungo americano spenda il secondo fallo. Fantinelli segna un canestro difficilissimo in allontanamento, ma Clark non si ferma e segna il 12° punto personale (20-8). L’Apu è infallibile da dietro l’arco, stavolta è Caroti a trovare il fondo della retina prima di essere sostituito dall’MVP Eurizon del mese di ottobre, capitan Monaldi. La Fortitudo perde un altro pallone, Arletti corregge il suo errore per i punti del 25-8. Bolpin la mette dalla media, riportando i suoi sul -15.

Nel secondo quarto il gioco a due tra Bolpin e Freeman apre lo score per la Fortitudo ed è ancora Bolpin a scuotere i biancoblu. Coach Vertemati chiama il suo primo timeout, Delia realizza entrambi i suoi liberi per il 27-14. Panni realizza dal palleggio la bomba del -10, Udine forza in attacco ma Clark prende un fondamentale rimbalzo offensivo, che converte in tre punti in uscita dai blocchi. Gli attacchi si raffreddano, prima del semigancio di Taflaj (30-19). Ikangi infila la seconda bomba personale, Gaspardo da sotto firma il +16 bianconero. Gas fa 2/2 in lunetta, Freeman segna con grinta il 37-21, poi è perfetto ai tiri liberi prima che Alibegovic segni i primi tre dalla sua gara. Bolpin realizza da dietro l’arco per il 40-26, prima del timeout richiesto da coach Vertemati. Caroti segna da tre dopo una stupenda azione corale, ma è ancora Bolpin a tenere in corsa la Fortitudo, con quattro punti consecutivi. Ogden fallisce l’ultimo layup e le squadre vanno al riposo sul 43-30.

Coach Caja riparte con Morgillo per Freeman, gravato di tre falli, nel terzo quarto. Caroti colpisce dall’angolo e si ripete nell’azione successiva da otto metri, prima che Fantinelli fermi il break. Udine continua a bombardare dal perimetro, stavolta è Ikangi a realizzare per il massimo vantaggio: 52-32. Caroti è eccezionale nel tuffo di fronte alla panchina bianconera per recuperare il pallone, ma Taflaj segna il -18 e poi il 16 in arresto e tiro. Alibegovic si inventa una tripla dal palleggio che riporta sul +19 l’Apu. La mano del numero 5 bianconero non trema dalla lunetta, Udine vola sul 57-36 prima che Ogden realizzi il suo primo canestro dal campo. Caroti ne mette un’altra, Ogden segna il suo quinto punto consecutivo (60-41). Da Ros stoppa Ogden, poi carica il pubblico conquistando con energia il rimbalzo nel traffico. La Fortitudo è in bonus, Udine realizza i tiri liberi con Da Ros e Alibegovic, andando sul 64-41. Ogden schiaccia il suo settimo punto del quarto, Morgillo spende il quarto fallo su Da Ros che fa ½ (65-43). Ancora Da Ros è grande protagonista sul finale del quarto: stoppata su Taflaj e poi no look nel traffico per due facili di Gaspardo. Morgillo segna un libero e fissa il parziale sul 67-44.

Udine è la prima a colpire nell’ultimo quarto, da tre con Alibegovic. Risponde Ogden con la tripla centrale, poi Arletti brucia il cotone dall’angolo per il +26. La Fortitudo realizza con Conti, poi coach Vertemati chiede timeout in seguito alla schiacciata di Freeman. Non si segna per qualche minuto, poi la Fortitudo perde sia Freeman che Morgillo per falli, ma il parziale rimane di 73-51. Delia fa 2/2 ai liberi, Ikangi segna la quarta tripla personale (78-51) prima del canestro di Conti. Il Carnera continua ad applaudire i bianconeri, con Da Ros e Clark a ricevere la standing ovation del palazzetto. Ikangi sale a quota 14 punti, Monaldi in contropiede porta a 29 lunghezze il vantaggio, che diventano 32 con la bomba di Alibegovic (85-53). Conti è l’ultimo ad arrendersi per la Fortitudo, segnando dalla lunga distanza. Gaspardo infila un tiro libero, che consegna la vittoria a Udine per 87-56!

Arbitri: Radaelli, Almerigogna, Cassina

Uscito per cinque falli: Panni, Freeman, Morgillo.

UFF.STAMPA APU UDINE