In un finale dalla grandi emozioni al Paladozza la Fortitudo Bologna batte una mai doma Piacenza e fa 7/7 in campionato

La Fortitudo Bologna non vuole fermasi e vince anche contro una Piacenza da applausi al Paladozza per 94-92. In una partita tirata, dalle grandi emozioni e dal pieno equilibrio, la tripla di Sabatini allo scadere che si stampa sul ferro, spaventa e fa gioire Bologna per la settima vittoria consecutiva. Aradori ne fa 26, rispondendo ad un sorprendente Veronesi che ne fa 30.

Nel primo tempo l’equilbrio è totale con il primo quarto che si chiude sul 24-23 per gli ospiti e il secondo sul 50-52 per i padroni di casa, dopo una stoppata sul finale di Freeman su Sabatini contestata da Piacenza. Il +9 date dalle triple (Panni e Aradori fondamentali) non scoraggiano una Piacenza mai doma, che va a riposo consapevole dei suoi mezzi.

La squadra di coach Salieri è una macchina da guerra e dà filo da torcere agli avversari: la settima tripla di Aradori che serve a dare ossigeno a Bologna non scoraggia Piacenza che a 10′ dalla fine è sotto solo di quattro, 74-70. Nel finale la Effe sembra aver trovato un minimo di vantaggio da gestire (83-72) che illude per un attimo i felsinei: Veronesi a poco dalla fine segna l’ennesima tripla che porta sul -1; Bolpin prende un doppio ferro e sullo scadere fa 1/2 dai liberi, prima che Sabatini decida di provare a chiuderla lui.

Il finale recita 94-92 per la Fortitudo Bologna, con i complimenti a Piacenza per la sontuosa prestazione e a coach Caja capace di adattare la difesa (plus di questa stagione sin qui) passando ad una zona che ha limitato i piacentini insieme ad una gestione di situazione falli tra i lunghi gravati da 3/4 per tutto il secondo tempo della partita e con un Fantinelli da 11 assist.

MVP Basketinside: Pietro Aradori

Flats Service Fortitudo Bologna: Giordano, Sergio 2, Aradori 26, Conti, Bonfiglioli, Bolpin 9, Panni 9, Kuznetsov, Fantinelli 8, Freeman 21, Ogden 19, Morgillo

Assigeco Piacenza: Miller 21, Gallo 2, Manzo, D’Almeida, Veronesi 30, Querci 7, Skeens 12, Bonacini 7, Serpilli 2, Sabatini 8, Filoni 3.