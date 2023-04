Jackson trascina Chieti, passo falso casalingo per la Juvi Cremona

Il cuore della Mokambo è enorme: dopo una gara sofferta, i biancorossi escono alla distanza e fanno propria una gara maschia.

Per i teatini, il top scorer è Jackson con 23 punti, per i padroni di casa svettano i 17 di Allen.

La Mokambo parte bene in difesa e, sfruttando la bomba di Jackson e un fallo su tripla, si porta sul 2-6 a poco più di 2 minuti dall’avvio di gioco.

Cremona cresce di intensità sul piano difensivo e ferisce ripetutamente su situazioni di pick’n roll la difesa teatina e, con la bomba di Nasello, costringe coach Rajola al timeout a 01:44 da fine quarto (14-8).

Spizzichini e Serpilli provano a ricucire il gap ma 5 punti continuativi di Allen fanno atteestare il punteggio sul 19-12 dopo 10 minuti.

Ad inizio secondo quarto, le difese prevalgono sugli attacchi: dopo un minuto e mezzo, coach Moretti chiama timeout (19-12).

La Mokambo continua la sua impasse offensiva, la Juvi ne approfitta con le bombe di Reati e Allen, con coach Rajola che chiama nuovamente timeout dopo poco più di 3 minuti di quarto (25-12).

Jackson scuote i suoi, Fanti risponde da sotto ma Spizzichini riporta la Mokambo sul -10 (27-17 a 05:28 dalla pausa lunga).

La Mokambo stringe le maglie in difesa e, con Jackson ed un 2+1 di Ancellotti, rosicchia 5 punti ai padroni di casa a 04:28 da fine quarto (27-22).

La gara prosegue sul filo dell’equilibrio, con Cremona che prova a scappare e la Mokambo che risponde colpo su colpo ai padroni di casa: a 01:31 dalla pausa lunga, il parziale è di 34-30.

Chieti perde la via del canestro, la Juvi con Fanti e Vincini ne approfitta e così, al ventesimo, il parziale è di 38-30.

Il terzo quarto, dopo un avvio piuttosto scarico vede un ispiratissimo Fanti portare brillantemente sulle spalle il peso offensivo di Cremona, la Mokambo prova a reagire con Jackson (47-37 a metà quarto).

Chieti gioca col cuore, inizia a difendere con ardore e, sfruttando diverse gite a cronometro fermo, i biancorossi si riportano al -2 con Roderick a 2 da fine periodo.

Reati e Vincini provano a rispondere a cronometro fermo ma il canestro sulla sirena di Ancellotti fa arrestare il parziale sul 54-51.

Ancellotti realizza da sotto, Allen riporta i padroni di casa ad un possesso pieno di vantaggio dopo poco meno di 2 minuti di quarto (56-53).

La gara cresce d’intensità: Ancellotti schiaccia, Douvier realizza da oltre l’arco ma la Mokambo non si scompone e, con la bomba di Jackson, dopo 3 minuti di quarto, il parziale è di 59-58.

La gara è maschia e senza esclusione di colpi: Douvier e Fanti continuano a mettere in difficoltà la difesa di Chieti ma i biancorossi attaccano con rinnovata intensità e, con la bomba di Serpilli, si portano avanti al giro di boa dell’ultima frazione, con coach Moretti che chiama timeout (63-65).

Gli attacchi calano di ritmo e così, con un tiro dalla media di Allen, il punteggio ritorna in parità, con coach Rajola che chiama timeout (65-65).

La gara vive di fiammate, la Mokambo mette la freccia per il sorpasso ma Cremona è dura a morire e, con la tripla di Allen a 00:52, coach Rajola è costretto al timeout (72-71).

È il momento più importante della partita, è il momento dei campioni: in poche parole è il momento di T-Rod.

L’atleta a stelle e strisce realizza un canestro da manuale dalla media e recupera una palla fondamentale su Allen: Cremona fa fallo ma è lontana dal bonus, coach Rajola chiama timeout a 00:13 dalla fine.

Cremona è brava a commettere due falli in tre secondi, la mano di Jackson non trema e così, a 10 secondi dal termine della contesa, coach Moretti chiama timeout (72-75).

Cremona organizza un tiro per Douvier, la palla scheggia il ferro e così è la volta di Serpilli ad andare in lunetta, a 5 secondi dalla fine: Serpilli fa 1/2, Fanti realizza da sotto ma è troppo tardi: la Mokambo esce vincitrice dal PalaRadi (76-74).

Ferraroni Juvi Cremona– Caffè Mokambo Chieti Basket 1974 74-76 (19-12; 38-30; 54-51)

Ferraroni Juvi Cremona 74: Allen17, Vincini 5, Douvier 13, Reati 10, Fanti 18, Beghini NE, Giulietti 2, Pianegonda 0, Amici 0, Boglio 0, Nasello 9, Roberto NE.

Caffè Mokambo Chieti Basket 1974 76: Spizzichini 6, Serpilli 6, Roderick 16, Jackson 23, Ancellotti 12, Mastellari 2, Thioune 2, Bartoli 2, Reale 4, Febbo NE.

Federico Ionata – Caffè Mokambo Chieti Basket 1974