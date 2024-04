Jazz Johnson è devastante, Rieti batte Cento in rimonta

Rieti batte Cento per 84-75 e raccoglie la seconda vittoria consecutiva. Grande rimonta reatina nel terzo e nel quarto periodo dopo che Cento aveva preso il largo. Decisive le prestazioni di Johnson (23 pti), Hogue, Raucci e Spanghero, tutti in doppia cifra. Prossimo appuntamento sabato 13 aprile in casa di Udine alle ore 20:30.

LA GARA

PRIMO TEMPO

La sblocca Raucci dalla media, 2-0. Gran canestro da tre di Mitchell, 2-3. Preciso Johnson ai liberi, 4-3. Rimbalzo offensivo di Cento, Mitchell realizza, 4-5. Raucci dall’angolo colpisce, 7-5. Sarto fa 3/3 ai liberi, 10-5. Ancora Mitchell per gli emiliani, il #1 segna da due, 10-7. Questa volta segna da tre, 10-10. Johnson da due, 12-10. Raucci di forza si va a prendere due punti, 14-10. Archie segna due liberi, 14-12. Jazz replica dai 5.8, 16-12. Toscano da tre, 16-15. Poom spalla bene l’avversario e ne appoggia due, 18-15. Moreno penetra dal lato e ne segna due, 18-17. Archie da fuori firma il sorpasso biancorosso, 18-20. 1/2 per Hogue ai liberi, Musso tutto solo ne appoggia due, 19-22. Hogue risponde da sotto, 21-22. Ladurner si libera sotto e segna, 21-24. Musso segna da fuori, 21-27. Termina così il primo quarto.

Ladurner con un1/2 dai 5.8, 21-28. Anche Toscano fa 1/2, 21-29. Musso da fuori per il +11 della Benedetto. Ancellotti sfrutta l’invito di Spanghero e va a schiacciare, 23-32. Rucci spara da tre e aizza il PalaSojourner, 26-32. Musso ancora dal perimetro, 26-35. Nobile risponde e segna da fuori, 29-35. Bruttini ne mette due, 29-37. Spanghero infiamma il palazzo segnando da tre, 32-37. Palumbo non sbaglia ai liberi, 32-39. Altri due per Palumbo, 32-41. Hogue di forza se ne va a prendere due, 34-41. Archie resiste alla marcatura di Nobile e segna, 34-43. Il #21 di Cento segna anche da fuori, 34-46. Musso ruba palla e va a metterne altri due, 34-48. Appoggio di Raucci che poco dopo realizza il canestro della vita sulla sirena, si conclude il primo tempo sul 39-48

SECONDO TEMPO

Palumbo segna due punti, 39-50. Johnson risponde penetrando, 41-50. Two & one di Hogue, 44-50. Gran canestro di Delfino in step back, Johnson colpisce da tre e rosicchia un punto, 47-52. Mitchell se lo inventa da fuori, 47-55. Spanghero con caparbietà va a segnarne due, 49-55. Palumbo è impeccabile dalla lunetta, 49-57. Italiano con il rimbalzone ne va a mettere due, 51-57. Spanghero in allontanamento ne mette due complicatissimi, 53-57. Musso ne appoggia due facili, 53-59. Spanghero con altri due punti, 55-59. Il capitano è on fire, tripla, 58-59. Inchiodata di Ancellotti che vuol dire +1 Sebastiani. Due liberi di Mitchell e il canestro di Petrovic, 62-61. Difesa super di Rieti e il terzo quarto si chiude 62-61

Ladurner con due punti riporta avanti i suoi, 62-63. Altra inchiodata di Ancellotti, 64-63. Ladurner risponde con la stessa medicina, 64-65. Hogue imbecca Petrovic che finalizza, 66-65. 1/2 di Hogue, 67-65. Hogue di prepotenza con due punti, 69-65. Mitchell con il 17esimo della sua gara, 69-67. Delfino non sbaglia i liberi e impatta il match, 69-69. Tecnico alla panchina di Cento, Sarto non sbaglia il libero, 70-69. 1/2 per Archie, 70-70. Altri 1/2 per il #21, Johnson risponde segnando da tre, 73-71. Altra bomba di Jazz! 76-71. Penetrazione di un Johnson indemoniato, 78-71. 1/2 per Bruttini, 78-72. Anche Palumbo fa 1/2, 78-73. Altro step back di Spanghero, 80-73. La gara termina 84-75 per la Sebastiani!

Il tabellino del match:

REAL SEBASTIANI RIETI vs BENEDETTO XIV CENTO 84-75 (parziali: 21-27; 18-21; 23-13; 22-14).

REAL SEBASTIANI RIETI: Sarto 4, Petrovic 4, Piccin, Hogue 11, Ancellotti 6, Johnson 23, Raucci 15, Poom 2, Italiano 2, Nobile 3, Spanghero 14.

Coach: Alessandro Rossi.

BENEDETTO XIV CENTO: Mitchell 17, Bruttini 3, Delfino 4, Palumbo 9, Bucciol, Toscano 4, Archie 12, Musso 17, Moreno 2, Ladurner 7.

Coach: Matteo Mecacci

NOTE:

Area Comunicazione RSR