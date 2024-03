Johnson ne infila 31, Real Sebastiani Rieti sbanca Chiusi nel finale

Una Rieti caparbia e tenace tiene botta e batte una Chiusi che fino all’ultimo ha voluto a tutti i costi tenere aperta la gara. Match equilibrato nei primi due quarti, nel terzo Rieti va avanti anche di 12 ma nel quarto quarto un passo per volta i toscani accorciano, Rieti resiste e porta a casa la vittoria anche grazie ai 31 di Johnson. Prossimo appuntamento domenica 7 aprile alle 18:00 in casa contro Cento.

LA GARA

PRIMO TEMPO

La sblocca Possamai, 2-0. Per Rieti segna Raucci, 2-2. Altro appoggio di Raucci, 2-4. Two & one di Johnson e tripla poco dopo sempre del #22, 2-10. Heinonen spara da tre, Johnson ne mette altri due, 5-12. Due punti per parte, 7-14. Possamai con il gancio ne mette due, 9-14. Nobile torna a segnare in campionato dalla media, 9-16. Heinonen ne mette due ai liberi, Spanghero con il long two, 11-18. Heinonen da fuori avvicina a -4 i suoi. Il canestro sulla sirena di Ancellotti decreta il 14-20 di fine primo quarto.

Dellosto colpisce dall’angolo, 17-20. Tecnico ad Ancellotti, Heinonen segna il libero, 18-20. Altro canestro con fallo per Jazz, 18-23. Visintin ruba palla e va a segnare in contropiede, 20-23. Heinonen fa 3/3 dai 5.8, 23-23. Tilghman è meno preciso e fa 1/2, la San Giobbe mette il muso avanti, 24-23. Possamai segue la stessa sorte e fa 1/2, 25-23. Hogue da sotto, Dellosto con un bel canestro, 27-25. Tap-in di Hogue, 27-27. Tilghman questa volta non sbaglia dalla linea della carità, 29-27. Sarto non sbaglia e si impatta nuovamente a quota 29-29. Termina così il primo tempo.

SECONDO TEMPO

1/2 di Italiano ai liberi, 29-30. Antisportivo a Hogue, Possamai non sbaglia dai 5.8, 31-30. Johnson da fuori, 31-33. Gancio di Ancellotti, 31-35. Johnson dal mezzo angolo brucia la retina, 31-38.Possamai resiste e ne mette altri due, 33-38. Altro bel canestro di Ancellotti, 33-40. Inchiodata di Possamai in contropiede, 35-40. Johnson ne fa altri due, 35-42. Raucci non sbagli dalla lunetta, 35-44. Anche Spanghero preciso, 35-46. Sarto spara da fuori, 35-49. Bozzetto segna da tre, 38-49. Sul +11 Sebastiani ci affacciamo agli ultimi 10′ di gioco.

Raffaelli in contropiede, Petrovic da sotto, 40-51. Visintin ne appoggia due, 42-51. Tripla di Italiano per il +12 reatino, 42-54. Fallo tecnico a Italiano, Heinonen segna, 43-54. Il #24 di Chiusi ne mette altri due poco dopo, 46-54. Visintin non sbaglia ai liberi, 47-54. Preciso anche Johnson, 47-56. Raffaelli spara da tre, 50-56. Johnson la ruba e va a metterne due, 50-58. Bozzetto ancora da fuori, 53-58. Raffaelli fa 1/2, 54-58. Visintin in contropiede per il -2. Heinonen pareggia con due liberi, 58-58. Bozzetto fa 1/2, 59-58. Johnson ne mette due, 59-60. Johnson si inventa due punti che valgono un possesso di vantaggio, 59-62. Ancellotti con il tap-in! 59-64. Dellosto tiene viva Chiusi segnando da casa sua, 62-64. Spanghero fa 1/2 ma sull’errore Hogue raccoglie il rimbalzo e Johnson subisce un altro fallo, 62-65 a 18” dalla fine. Johnson non sbaglia e Rieti va a +5. Altra tripla della speranza per Chiusi. Johnson ne mette altri due ma ennesima tripla dei biancorossi, 68-69. Spanghero segna i due liberi e Rieti vince! 68-71.

Il tabellino del match:

SAN GIOBBE CHIUSI vs REAL SEBASTIANI RIETI 68-71 (parziali: 14-20; 15-9; 9-20; 30-22).

SAN GIOBBE CHIUSI: Tilghman 5, Zani, Dellosto 8, Visintin 8, Chapelli, Stefanini, Bozzetto 7, Jerkovic, Raffaelli 12, Heinonen 17, Possamai 11.

Coach: Giovanni Bassi

REAL SEBASTIANI RIETI: Sarto 7, Petrovic 2, Piccin, Hogue 4, Ancellotti 8, Johnson 31, Raucci 6, Poom, Italiano 4, Nobile 2, Spanghero 7.

Coach: Alessandro Rossi.

NOTE: Al 38′ Italiano uscito per 5 falli

