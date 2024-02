Johnson straripante, Rieti piega la resistenza di Rimini

Rieti si prende la vittoria battendo 93-86 la Rivierabanca Basket Rimini. Prima vittoria nella fase ad orologio, con una prestazione autorevole in un match che ha visto la Sebastiani quasi sempre avanti. In doppia cifra Johnson, Hogue, Petrovic e Spanghero (26, 21, 12 e 10 punti). Prossimo appuntamento domenica 25 febbraio quando la RSR andrà ad Orzinuovi.

LA GARA

PRIMO TEMPO

Davide Raucci per i primi due del match, risponde Marks dalla media, 2-2. Altri due per Raucci, 4-2. Preciso Hogue dai 5.8, 6-2. Il Johnson riminese si iscrive al match con due punti, Piccin replica da sotto, 8-4. Simioni fa 2/2 dalla linea della carità, Hogue con il rimbalzone e i due punti, 10-6. Altro botta e risposta, 12-8. Rimini si avvicina a -1 con un parziale di 2-5. Raucci ne segna altri due, Anumba risponde, 16-15. Si accende anche Jazz con l’arcobaleno in penetrazione, 18-15. Anumba pareggia da tre, 18-18. Il #3 riminese in contropiede schiaccia, Jazz va ad appoggiarne altri due, 20-20. Masciardi tutto solo colpisce da fuori, 20-23. Petrovic lotta e con l’aiuto del tabellone va a segnare, Johnson ne mette due ma Petrovic sulla sirena ne mette tre e il primo quarto finisce 25-25.

Tomassini con due liberi, Ancellotti con il famoso giro dorsale, 27-27. Ancellotti appoggia a Petrovic che ne mette due facili, 29-27. Tomassini da tre, Ancellotti con la schiacciata, partita intensissima, 31-30. Grande spara da fuori e Rimini rimette il muso avanti, 31-33. Ancellotti prima sbaglia poi corregge l’errore ed è parità, 33-33. Due punti per parte e 35-35. 1/2 di Hogue ai liberi, 36-35. Altro 1/2 per il #15, 37-35. Anumba a rimbalzo ne mette due, 37-37. Rimini pareggia nuovamente ma Hogue segna altri due punti, 41-39. Il Johnson di Rimini va ad inchiodare, Marks segna dalla media, 41-43. Il capitano Marco Spanghero da tre per il controsorpasso, 44-43. Hogue è una montagna! Altri due di prepotenza, 46-43. Tassinari preciso ai liberi, 46-45. Jazz è preciso dai 5.8, 48-45. Il tap-in di Piccin chiude il secondo tempo sul 50-45.

SECONDO TEMPO

Tassinari al rientro in campo ne segna tre, 50-48. Marks non sbaglia dalla lunetta, 50-50. Anche Hogue non sbaglia dalla linea della carità, 52-50. Two & one di Johnson per Rimini, 52-53. Jazz da sotto ne segna due, 54-53. Rimbalzo di Hogue mette il sedicesimo, Tomassini risponde 56-55. Jazz brucia la retina da fuori, 59-55. Spanghero fa esplodere il PalaSojourner da fuori, 62-55. Ancora Dustin di strapotere, 64-55. Marks con i tre punti interrompe il parziale in favore di Rieti, Hogue va con il 20esimo di giornata, 66-58. Marks fa 1/2 ai liberi, 66-59. Petrovic infiamma il PalaSojourner segnando dalla punta, 69-59. 50 % ai liberi per Jazz, 70-59. Simioni si fa spazio e ne mette due, 70-61. Questa volta Jazz è preciso, 72-61. Jazz ancora da tre!! 75-61. Termina sul +14 reatino il terzo quarto.

Anumba con il dodicesimo della sua partita, 75-63. Petrovic fa 1/2 dai 5.8, 76-63. Bel canestro di Johnson-11 Rimini. Bella penetrazione di Italiano, 78-65. Spanghero con lo step-back, 80-65. Tre su tre di Italiano dai 5.8, 83-65. Simioni preciso dalla lunetta, Marks spara da tre, 83-70. Due punti per Johnson, altri due per Marks, 85-72. 1/2 di Jazz, 86-72. Marks ancora da fuori a tenere vivi i suoi, 86-75. Due punti per parte, 88-77. Marks non sbaglia dalla linea della carità, 88-79. Marks avvicina ulteriormente i suoi con altri due liberi, 88-81. 1/2 per Hogue ai liberi, 89-81. Anche Tassinari fa 1/2, 89-82. Masciardi con il rimbalzo ne segna due, 89-84. Petrovic fa 1/2 anche lui, 90-84. Preciso Jazz dalla lunetta, Johnson segna invece due punti, 92-86. Piccin la chiude con un libero 93-86.

Il tabellino del match:

REAL SEBASTIANI RIETI vs RIVIERABANCA BASKET RIMINI 93-86 (parziali: 25-25; 25-20; 25-16; 18-25).

REAL SEBASTIANI RIETI: Sarto 2, Sanguinetti , Petrovic 12, Piccin 5, Hogue 21, Ancellotti 6, Johnson 26, Raucci 6, Poom, Italiano 5, Spanghero 10.

Coach: Alessandro Rossi.

RIVIERABANCA BASKET RIMINI: Tassinari 11, Marks 26, Anumba 11, Grande 3, Tomassini 7, Scarponi, Masciardi 5, Johnson 17, Simioni 6, Pellegrino.

Coach: Sandro Dell’Agnello

NOTE: Al 34′ Anumba uscito per 5 falli, Al 38′ Italiano uscito per 5 falli, al 40′ Sarto uscito per 5 falli

Area Comunicazione RSR