Junior Monferrato, buono il primo scrimmage contro Omegna

Grandi sorrisi e grande curiosità per quella che è stata a tutti gli effetti la prima uscita della Novipiù JB Monferrato, in un allenamento congiunto disputato a porte chiuse con la Paffoni Fulgor Omegna, che propone un roster molto solido ed aperto per affrontare da protagonista il prossimo campionato di Serie B.

Buone impressioni in questo primo scrimmage, i due coach Mattia Ferrari e coach Marco Andreazza hanno deciso di non tenere il punteggio, nonostante ciò on è mancato l’agonismo e non sono mancate nemmeno giocate da highlights, grazie soprattuto alla potenza di Gora Camara dentro l’area e ai balzi straordinari di Sam Thompson, che ha subito fatto capire ai suoi nuovi tifosi (e a tutti coloro che hanno visto la partita in diretta su YouTube) quali siano le sue principali qualità, e al repertorio messo in mostra da Daniel Donzelli sui due lati del campo.

Non ha giocato l’altro straniero, l’argentino Lucio Redivo (riposo precauzionale) così come non era a disposizione il classe 2003 Alessandro Sirchia che sta ancora recuperando dal suo infortunio.

La squadra tornerà al lavoro lunedì, in vista del primo appuntamento ufficiale della stagione, ovvero l’esordio in Supercoppa Centenario contro l’Edilnol Biella.

Il video integrale della partita: https://www.youtube.com/watch?v=tsTS6-9PUjY

Uff stampa Novipiù JB Monferrato