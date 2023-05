Kienergia Rieti KO a Mantova, per i playout bisogna attendere l’esito di Ravenna – Stella Azzurra

La vince Mantova, l’ultima gara della fase salvezza. Una gara senza storia, dominata dai padroni di casa. Per i playout ora bisognerà attendere l’esito della sfida tra Ravenna e Stella Azzurra, posticipata al 25 maggio.

Senza Tucker, out per infortunio, la Kienergia parte forte piazzando un 4 a 0 grazie a Timperi. Poi il ritorno dei padroni di casa, che nonostante la giornata storta al tiro pesante di Ross, colpiscono con Veronesi e Iannuzzi piazzando un 16 a 7 di break. La Kienergia sbaglia molto producendo davvero poco in attacco, ma è Paolo Paci a tenere a galla i suoi( saranno 8 punti e 10 rimbalzi dopo 20’). Janelidze però dall’arco è un fattore: il lungo ne piazza 12 con 2 su 3 dal perimetro. I primi 20 minuti si chiudono sul 36 a 27 per i padroni di casa.

Mantova dilaga alla ripresa del terzo quarto, anche perché si sveglia Sherrill che con 10 punti di fila porta i suoi sul +21. Rotondo ci prova insieme a Timperi ma per Rieti è notte fonda. 26 a 13 il parziale del terzo periodo; inizia poi un gigantesco garbage time che dura fino al minuto 40. Termina 77 a 62, non bastano a Rieti i 16 di Timperi ed i 15 di Paci per evitare il ko.

Staff Mantova – Kienergia Rieti 77-62 (19-11, 17-16, 26-13, 15-22)

Staff Mantova: Keshun Sherrill 21 (1/5, 5/8), Giovanni Veronesi 12 (2/4, 1/4), Laquinton Ross 12 (4/6, 0/4), Giga Janelidze 12 (3/6, 2/3), Antonio Iannuzzi 9 (3/6, 0/0), Andrea Calzavara 7 (2/2, 1/1), Riccardo Cortese 4 (2/4, 0/1), Martino Criconia 0 (0/0, 0/3), Moustapha Lo 0 (0/0, 0/0), Lazar Vukobrat 0 (0/1, 0/0), Giacomo Brusini 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 16 / 22 – Rimbalzi: 36 11 + 25 (Antonio Iannuzzi 11) – Assist: 16 (Antonio Iannuzzi 4)

Kienergia Rieti: Marco Timperi 16 (7/9, 0/1), Paolo Paci 15 (7/13, 0/0), Jordan Geist 11 (1/3, 3/9), Paolo Rotondo 10 (4/6, 0/0), Maurizio Del testa 4 (0/0, 1/4), Davide Bonacini 2 (1/3, 0/0), Alessandro Naoni 2 (0/0, 0/1), Nikola Nonkovic 1 (0/3, 0/1), Maurizio Tassone 1 (0/1, 0/1), Lucas Maglietti 0 (0/1, 0/0), Darryl Tucker 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 10 / 15 – Rimbalzi: 32 10 + 22 (Paolo Paci 11) – Assist: 11 (Paolo Paci 3)

Ufficio Stampa e Relazioni Esterne

NPC RIETI