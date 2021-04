A cura di Paolo Matteucci

Scende di nuovo in campo la formazione della Kienergia Npc Rieti che, in match valido come recupero dell’undicesima giornata del girone di ritorno del raggruppamento Rosso, riceve sul parquet del PalaSojourner la compagine capitolina della Stella Azzurra Roma.

Si tratta di una gara che racchiude una particolare importanza per entrambe le squadre. I padroni di casa cercano una vittoria che consentirebbe loro di tenere vive le speranze di raggiungere almeno il nono posto della classifica generale, che equivarrebbe ad una salvezza immediata; gli ospiti sono in piena lotta con la Cestistica San Severo per l’assegnazione del dodicesimo e tredicesimo posto finale.

Entrambe le compagini non sono al completo causa infortuni e strascichi dovuti alla positività al COVID.

Kienergia Npc Rieti: Sanguinetti, Stefanelli, Piccoli, Taylor, Ponziani.

Stella Azzurra Roma: Thompson, Rullo, Nikolic, Ndzie, Marcius.

Rieti – Le due squadre si affrontano a viso aperto optando per la difesa individuale. Buon inizio per Thompson che al primo possesso infila subito un canestro da 3 punti dall’angolo a cui risponde immediatamente Ponziani con un bel movimento spalle a canestro. Subito dopo un paio di possessi per parte caratterizzati da scelte poco oculate. Stefanelli, rientrato dopo tre settimane di stop, mette a segno il suo primo canestro seguito da Taylor, mentre per la Stella Azzurra è sempre Thompson a muovere il punteggio con 4 punti consecutivi (6-7 al 4’). Ancora Stefanelli fa rimettere il naso avanti ai padroni di casa con 2 liberi (8-7), ma Nikolic mette a segno 5 punti di fila ed i capitolini effettuano il primo allungo (8-12 al 6’). È il momento di De Laurentiis, anche lui al rientro dopo lo stop per il Covid e la Kienergia passa a zona 3-2. Il lungo abruzzese mette subito a segno 2 punti, ma gli ospiti sembrano averne di più e sotto la spinta di Giordano effettuano il primo vero strappo nel punteggio, complici anche i molti errori dalla lunetta dei reatini (3/9 alla fine del primo quarto). I ragazzi di D’Arcangeli chiudono la prima frazione sul +7, 15-22. L’avvio del secondo parziale vede ancora i capitolini protagonisti. Molte le rotazioni da parte della panchina ospite che concede parecchio spazio anche alle seconde linee. I canestri di Thompson, Nikolic e Giordano trascinano gli ospiti sul +11 (21-32 al 15’). Proprio nel momento di massima difficoltà i ragazzi di coach Alessandro Rossi hanno una bella reazione; due canestri di Stefanelli ed uno a testa per De Laurentiis e Taylor riportano sotto i reatini (29-32 al 18’). La partita risulta molto spezzettata, tantissimi i falli fischiati dai 3 arbitri (saranno 34 dopo i primi 20 minuti), con la bellezza di 3 antisportivi ai danni dei nerostellati. Solamente negli ultimi due minuti della seconda frazione le due squadre vanno in lunetta ben 9 volte per un totale di 19 tiri liberi che fissano il punteggio sul 37-40 per i capitolini.

Ancora la Stella Azzurra più pronta in avvio di terza frazione; gli ospiti riportano il loro vantaggio sul +8 al 23’ (37-45), poi per diverse azioni le squadre vanno a segno con una certa continuità. Taylor, Sanguinetti e De Laurentiis da una parte, Rullo, Marcius e Thompson dall’altra, portano le due squadre a sul 47-52 per i capitolini. La Kienergia raccoglie tutte le forze per compiere quasi un “miracolo”; trascinati da un ottimo Stefanelli (23 punti al termine) i padroni di casa, infatti, infilano un parziale di 22-0 che consente loro dapprima di chiudere in vantaggio la terza frazione sul 55-52 e di portarsi dopo sul +17 al 35’ (69-52) quando, finalmente, Nikolic mette a segno 2 punti per la Stella Azzurra, dopo un digiuno durato ben 7 minuti. La partita oramai sembra incanalata con Rieti che cerca di amministrare il cospicuo divario accumulato (+19 al 37, 75-56) e gli ospiti che provano a rientrare utilizzando un pressing a tutto campo che, in più di un’occasione, mette in difficoltà i ragazzi di coach Rossi, oramai in debito di ossigeno. Sanguinetti e compagni, comunque, hanno ancora le forze per portare a casa i 2 punti in palio con pieno merito.

MVP: Stefanelli.

Kienergia Rieti – Stella Azzurra Roma 84-73 (15-22, 22-18, 18-12, 29-21)

Kienergia Rieti: Stefanelli 23 (4/7, 2/8), Sanguinetti 15 (0/0, 2/5), De Laurentiis 14 (5/8, 0/0), Taylor jr 13 (4/9, 1/2), Sabatino 11 (1/1, 2/2), Ponziani 4 (1/2, 0/0), Nonkovic 4 (2/2, 0/1), Piccoli 0 (0/0, 0/1), Frizzarin 0 (0/0, 0/0), Buccini 0 (0/0, 0/0), Imperatori 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 29 / 42 – Rimbalzi: 37 8 + 29 (De Laurentiis 11) – Assist: 17 (Sanguinetti, Sabatino 4)

Stella Azzurra Roma: Thompson jr 21 (5/8, 1/4), Giordano 17 (6/12, 1/4), Rullo 10 (0/0, 2/8), Nikolic 9 (2/5, 1/5), Mabor 6 (3/6, 0/0), Innocenti 4 (2/3, 0/1), Pugliatti 4 (2/3, 0/0), Marcius 2 (1/4, 0/0), Ndzie 0 (0/1, 0/0), Thioune 0 (0/3, 0/0), Matteo Visintin 0 (0/4, 0/0), Ghirlanda 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 16 / 24 – Rimbalzi: 33 14 + 19 (Mabor 7) – Assist: 11 (Nikolic 3)