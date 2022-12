La favola di Cento continua, battuta Chieti

Nell’ultima giornata del girone d’andata, la Tramec Cento cerca l’assalto al primo posto solitario in classifica ospitando la Mokambo Chieti, dopo essersi assicurata l’accesso ai quarti di finale di Coppa Italia Serie A2.



Parte meglio la Tramec, che inaugura la partita con la tripla di Archie. Chieti si sblocca con Mastellari, mentre Marks mette a referto due liberi. Cento difende bene e prova subito il primo allungo con la tripla di Toscano ma Vrankic si oppone con il canestro in contropiede. La Benedetto XIV continua a macinare punti: il parziale di 5-0 firmato Moreno-Archie costringe coach Rajola al time-out, sul 13-4, dopo circa 4 minuti. La Mokambo esce bene dal time-out ma l’attacco centese non rallenta e trova la doppia cifra di vantaggio con il tap-in di Berti. Chieti non demorde e risponde con Vrankic e la tripla di Ancellotti. Chieti continua a difendere bene e torna a -4 con il canestro di Bartoli: time-out per coach Mecacci sul 20-16. Alibegovic segna con fallo e Chieti torna a -1, trovando poi il sorpasso ancora con Alibegovic. Toscano è il protagonista del finale di primo quarto: 5 punti del numero diciassette consentono a Cento di chiudere il parziale sul 25-21.

Il secondo quarto inizia con tante imprecisioni da una parte e dall’altra, fino a che Archie non segna il primo canestro dopo più di due minuti. Le due squadre continuano a fare fatica in attacco per qualche minuto, con Berti che in entrambe le aree fa la voce grossa: stoppata e schiacciata per il lungo centese e time-out per Rajola, sul 29-21. Marks mette il canestro allo scadere dei ventiquattro e Cento torna a +10. Spizzichini segna, da tre, i primi punti del secondo quarto di Chieti, risponde Marks realizzando un gran canestro nel pitturato. Mastellari e Ancellotti segnano 4 punti per Chieti: coach Mecacci chiede immediatamente il time-out per fermare il parziale chietino. La scelta si rivela efficace con Tomassini che al rientro sul parquet segna una tripla importante e Ulaneo che appoggia al vetro altri due punti poco dopo. Spizzichini segna con fallo una gran tripla a due secondi dall’intervallo, sbagliando però il tiro libero supplementare: si chiude quindi sul 38-31 Il miglior marcatore è Toscano, con 11 punti.

Mastellari segna con fallo il primo canestro del secondo tempo, seguito dalla tripla di Bartoli: Chieti torna a -1. Non si sblocca l’attacco della Tramec, mentre prosegue il momento positivo della Mokambo, di nuovo avanti dopo il canestro di Vrankic. Capitan Tomassini appoggia al vetro due punti importanti, mentre Mastellari riporta in vantaggio gli ospiti. Coach Mecacci vede in grossa difficoltà i suoi e chiama il time-out, sul 40-41, a metà terzo quarto. Chieti prova ad allungare con Vrankic ma Archie, con la tripla, ristabilisce la parità. Finalmente la Tramec riesce a trovare ritmo in attacco: Archie, Moreno e Ulaneo segnano 7 punti in un amen e la Tramec torna a +5. Dopo il time-out ospite la musica non cambia: Marks segna due punti, mentre Chieti torna a segnare con Reale. Si tratta dell’ultimo canestro del terzo quarto, che si chiude sul 52-47.

Il quarto quarto si apre con il canestro di Serpilli per Chieti, mentre Cento si affida a Derrick Marks, che segna 5 punti in fila e porta la Tramec a +8. L’inerzia della partita è tutta per la Benedetto: Archie esce dai blocchi e segna la tripla del 60-49, con coach Rajola costretto a fermare il gioco a 7.22 dal termine. Mastellari segna ma Ulaneo risponde con un canestro in tap-in e l’appoggio in penetrazione. Tocca poi a Serpilli per lanciare la rincorsa di Chieti con la tripla dall’angolo, mentre Cento, saggiamente, sfrutta tutti i 24 secondi e trova Archie in angolo per la bomba che manda i titoli di coda. I padroni di casa allungano ancora con Ulaneo, toccando quota +15. Gli ultimi minuti sono una formalità: Tramec Cento batte Mokambo Chieti 75-54 e chiude il girone d’andata al secondo posto. Archie è il miglior marcatore con 20 punti, seguito da Marks (14), Toscano (13) e Ulaneo (10. Per Chieti guida il tabellino Mastellari, 14 punti.

TABELLINO

Tramec Cento – Mokambo Chieti: 25-21, 38-31, 52-47, 75-54

Tramec Cento (All. Matteo Mecacci): Tomassini 5, Moreno 6, Marks 14, Toscano 13, Archie 20, Ulaneo 10, Berti 4, Baldinotti, Kuuba 3, Zilli n.e.

Mokambo Chieti (All. Stefano Rajola): Ancellotti 5, Spizzichini 6, Mastellari 14, Vrankic 10, Bartoli 7, Alibegovic 5, Boev, Reale 2, Serpilli 5, Gjorgjevikj

Arbitri: Radaelli, Lupelli, Coraggio