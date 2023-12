La Fortitudo Bologna batte Nardó allo scadere nel segno di Ogden

By

La Fortitudo la vince allo scadere grazie a Ogden che punisce una Nardò mai doma. La squadra di coach Di Carlo resta in partita sino alla fine con la tripla di Smith, in risposta a quella di Ogden, che si schianta sul ferro. La Effe resta prima in classifica con Forlì e fa gioire i propri tifosi.

Nel primo tempo punteggio basso e pieno equilibrio con le Effe più incisiva nel primo quarto e Nardo nel secondo. Con un Aradori già in doppia cifra, la Effe chiude il primo parziale sul 23-16. Nardó più presente nel secondo quarto, rosicchia punti: i tanti errori da una parte e dall’altra pesano e il finale di secondo quarto dice Effe davanti sul 34-29.

Il terzo quarto vede gli ospiti trovare il 39 pari e la Effe successivamente un piccolo allungo: l’errore in rimessa di Nardó porta Fantinelli alla schiacciata in campo aperto. Partita nervosa, errori da amebedue e parziale che si chiude sul 56-52 per i padroni di casa.

L’ultimo quarto è una gara punto a punto, con tanti ferri, stanchezza e poca lucidità. Ogden è il più attivo, Freeman sbaglia liberi importanti e Smith è sempre pericoloso. La magia di Ogden nel finale, con l’aiuto della tabella, mette fine a una partita dalle grandi emozioni: dal Paladozza la Fortitudo Bologna esce vittoriosa per 71-69.

MVP Basketinside: Mark Ogden

FLATS SERVICE BOLOGNA: Fantinelli 10, Bolpin 10, Aradori 18, Ogden 16, Freeman 6; Giordano 4, Morgillo 4, Conti 2, Sergio 1; Taflaj ne, Kuznetsov ne, Natalini ne.

HDL NARDO’: Maspero 2, Smith 22, La Torre 6, Stewart 12, Iannuzzi 9; Ferrara, Parravicini 16, Borra, Baldasso 2; Donda ne.