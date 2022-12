La Fortitudo Bologna cancella la sconfitta di Mantova battendo al Paladozza una mai doma Ravenna

La Fortitudo Bologna trova un’altra importante vittoria in casa per 83-69 contro una mai doma Ravenna. La squadra di coach Dalmonte subisce Ravenna ma è brava a reagire e a trovare lo stacco decisivo nel finale di quarto. Ravenna, sempre in partita, trova poca concretezza nel finale. Per gli ospiti Musso, Lewis e Bonacini i migliori. Per la Effe, l’asse Aradori, Cucci, Fantinelli, Italiano regala grande emozioni al Paladozza e a coach Dalmonte.

Un primo tempo che vede Ravenna avanti 44-37 contro la Fortitudo Bologna. La squadra di Lotesoriere si presenta bene in campo piazzando subito un parziale di 7-0 mettendo la Effe in difficolta. Le due triple di fila di Musso nel primo quarto e di Bonacini nel secondo quarto, aiutano Ravenna ad allungare il risultato. La Fortitudo, che trova in Aradori il suo uomo migliore (14 pt), si affida anche a Fantinelli e Barbante per non perdere la scia ravennate. I tanti errori di concentrazione non aiutano i padroni di casa e favoriscono una aggressiva e concentrata Ravenna che con i già citati Bonacini e Musso (9 pt per loro), trovano un valido aiuto sotto canestro in Lewis (6 pt). Dato importante: Ravenna 10/17 da tre contro la Fortitudo ferma a 1/12.

Nel secondo tempo Ravenna sciupa il vantaggio accumulato e, complice lo svegliarsi di Thornton per la Effe, i padroni di casa si trovano avanti 63-58 a dieci minuti dalla fine. Dai liberi, Cucci e Italiano trovano punti importanti, con Ravenna che man mano perde un po’ di lucidità non riuscendo a recuperare lo svantaggio. La tripla di Panni pesa come un macigno nel finale, con la Fortitudo che continua la striscia positiva in casa vincendo 83-69.

MVP BASKETINSIDE: Pietro Aradori

Fortitudo Kigili Bologna: Thornton 9, Aradori 18, Barbante 12, Panni 5, Paci 0, Fantinelli 13, Italiano 14, Cucci 12, Bonfiglioli NE, NatalinI NE

Orasì Ravenna: Anthony 9, Giordano 7, Musso 15, Bartoli 6, Oxilia 2, Bocconcelli 0, Onojaife 0, Galletti NE, Giovannelli NE, Petrovic 5, Bonacini 11, Lewis 14