La Fortitudo Bologna non si ferma più e batte anche Cento: 8 su 8 in campionato per i ragazzi di Caja

La Fortitudo Bologna archivia la pratica Cento centrando l’ottava vittoria in questo campionato e la terza consecutiva in casa, restando imbattuta nel girone. La squadra di Caja, priva di Aradori, vince 84-72 e si preapara alle due diffcili trasferte di Udine e Cividale. Cento, in partita sino alla fine del secondo quarto, cede sotto i colpi della Effe. Il tutto in in un Paladozza gremito, che ricorda Charles Jordan, l’ex giocatore e bandiera scomparso due giorni fa e che nel finale saluta e ringrazia con cori coach Caja.

Nel primo tempo il 47-40 per la Fortitudo mostra segnali di una partita sin qui in equilibrio: nel primo quarto Bologna chiude avanti 24-17 con un +10 facile e un Fantinelli bello carico. Sabin e Archie tengono in piedi Cento, raggiungendo la doppia cifra personale. Da segnalare per la Effe l’esordio in campionato di Taflaj.

Nel terzo quarto, nonostante la buona partenza di Cento, viene fuori la difesa Fortitudo e un Bolpin letale: 62-42 al 27’, con un 15-0 di parziale e la chiusura di quarto sul 70-51 per i padroni di casa.

L’ultimo quarto regala poche emozioni, con Cento che non raggiunge il -10, Ogden che s’invola e schiaccia a canestro in campo aperto e con la Fortitudo in controllo del match. Una vittoria di squadra, di carattere e gestione in vista della sfida contro Udine.

MVP Basketinside: Mark Ogden

Flats Service Fortitudo Bologna: Giordano ne, Bonfiglioli ne, Sergio 3, Conti 4, Bolpin 11, Panni 3, Kuznetsov ne, Fantinelli 16, Freeman 19, Ogden 20, Morgillo 2, Taflaj 6.

Sella Cento: Mussini 10, Bruttini 3, Sabin 14, Kuuba 1, Palumbo 7, Bucciol ne, Toscano 2, Magni ne, Archie 17, Moreno 10, Ladurner 8.